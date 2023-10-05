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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۵

آغاز مرمت نسخه قدیمی انجیل به زبان آلمانی در آستان مقدس عباسی

آغاز مرمت نسخه قدیمی انجیل به زبان آلمانی در آستان مقدس عباسی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس عباسی، مرمت یک نسخه تاریخی انجیل که به زبان آلمانی قدیم نوشته شده است را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ به نقل از شبکه جهانی کفیل، این نسخه انجیل در سال ۱۵۴۲ میلادی چاپ‌شده و مرکز حفظ و نگه‌داری میراث خطی و آرشیو اسناد «الفضل» وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان عباسی بر روند مرمت این نسخه قدیمی نظارت دارد.

«سید لیث لطفی»، مدیر مرکز «الفضل» در این باره گفت: «کادر متخصص ما مرمت یکی از نسخه‌های گرانبها و کمیاب که در گنجینه نسخه خطی آستان عباسی نگه‌داری می‌شود را آغاز کردند».

آغاز مرمت نسخه قدیمی انجیل به زبان آلمانی در آستان مقدس عباسی

وی افزود: «این انجیل به زبان آلمانی قدیم نوشته شده و در سال ۱۵۴۲ میلادی بر روی کاغذ طبیعی چاپ شده است، اما در معرض خوردگی ناشی از برخی حشرات و کپک‌ها قرار دارد».

مدیر مرکز الفضل تصریح کرد: «این مرکز مرحله نخست عملیات مرمت این نسخه قدیمی را با بررسی بیولوژیکی و شیمیایی، عکس‌برداری، پاکسازی و حذف برچسب‌ها و گرد و غبار چسبیده به آن آغاز کرد».

آغاز مرمت نسخه قدیمی انجیل به زبان آلمانی در آستان مقدس عباسی

وی در ادامه با بیان اینکه مرمت این کتاب با استفاده از یکی از روش‌های مورداستفاده و تأییدشده روز مرکز انجام می‌شود، اظهار کرد: «مرکز حفظ و نگه‌داری میراث خطی و آرشیو اسناد «الفضل» توجه زیادی به این گونه نسخه‌ها دارد، زیرا این نسخه‌ها گرانبها و کمیاب هستند».

آغاز مرمت نسخه قدیمی انجیل به زبان آلمانی در آستان مقدس عباسی

لطفی ادامه داد: «این مرکز به مرمت انواع نسخه‌های خطی و اسناد و طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس مکانیزم مرمتی که مناسب است، می‌پردازد».

آغاز مرمت نسخه قدیمی انجیل به زبان آلمانی در آستان مقدس عباسی

کد مطلب 5903322

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