آغاز مرمت نسخه قدیمی انجیل به زبان آلمانی در آستان مقدس عباسی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ به نقل از شبکه جهانی کفیل، این نسخه انجیل در سال ۱۵۴۲ میلادی چاپ‌شده و مرکز حفظ و نگه‌داری میراث خطی و آرشیو اسناد «الفضل» وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان عباسی بر روند مرمت این نسخه قدیمی نظارت دارد.

«سید لیث لطفی»، مدیر مرکز «الفضل» در این باره گفت: «کادر متخصص ما مرمت یکی از نسخه‌های گرانبها و کمیاب که در گنجینه نسخه خطی آستان عباسی نگه‌داری می‌شود را آغاز کردند».

وی افزود: «این انجیل به زبان آلمانی قدیم نوشته شده و در سال ۱۵۴۲ میلادی بر روی کاغذ طبیعی چاپ شده است، اما در معرض خوردگی ناشی از برخی حشرات و کپک‌ها قرار دارد».

مدیر مرکز الفضل تصریح کرد: «این مرکز مرحله نخست عملیات مرمت این نسخه قدیمی را با بررسی بیولوژیکی و شیمیایی، عکس‌برداری، پاکسازی و حذف برچسب‌ها و گرد و غبار چسبیده به آن آغاز کرد».

وی در ادامه با بیان اینکه مرمت این کتاب با استفاده از یکی از روش‌های مورداستفاده و تأییدشده روز مرکز انجام می‌شود، اظهار کرد: «مرکز حفظ و نگه‌داری میراث خطی و آرشیو اسناد «الفضل» توجه زیادی به این گونه نسخه‌ها دارد، زیرا این نسخه‌ها گرانبها و کمیاب هستند».

لطفی ادامه داد: «این مرکز به مرمت انواع نسخه‌های خطی و اسناد و طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس مکانیزم مرمتی که مناسب است، می‌پردازد».