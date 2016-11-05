ثبت اسناد قدیمی جهرم در مرکز اسناد آستان قدس رضوی

سید محمودرضا نسابه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعزام نمایندگان مرکز آستان قدس رضوی به منظور نسخه برداری و تصویربرداری از اسناد خطی و چاپی موجود در شهرستان جهرم خبر داد و گفت: این اقدام نقش مهم در حفظ و نگهداری آثار فرهنگی و تاریخی گذشتگان، انتقال آن به نسل آینده و استفاده جهرم پژوهان دارد.

وی افزود: اسناد خطی و چاپی شامل کتاب‌های خطی(دست‌نویس)، کتاب‌های چاپ سنگی، کتب چاپی قدیمی نفیس و کمیاب، نشریات قدیمی، دست نوشته‌های قدیمی مانند قراردادها، نامه‌ها، وقف نامه‌ها، صلح‌نامه‌ها، قولنامه‌ها، عقدنامه‌ها و انواع عکس‌های تاریخی و قدیمی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر جهرم با اشاره به اینکه پس از عکسبرداری از اسناد خطی و چاپی، اصل سند به مالک آن برگردانده می‌شود، بیان کرد: در صورتی که مالک توانایی نگهداری اسناد را نداشته باشد آستان قدس رضوی با رضایت وی نسبت به مرمت و آفت‌زدایی سند اقدام و آن را نزد خود به امانت نگه می‌دارد و در نهایت چنانچه صاحب اثر رضایت دهد، وقف آستان قدس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر جهرم تا زمان تاسیس مرکز اسناد این شهرستان امانتدار آن آثار است، اظهارکرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان نیز می‌توانند تاریخچه‌ای از تاسیس و فعالیت گذشته خود را به صورت اسناد ارائه کند.

نسابه با اشاره به اینکه مرکز استقرار تیم اعزامی مرکز آستان قدس رضوی، کتابخانه آیت‌الله نجفی(ره) جنب مقبره خاندان آیت‌اللهی است از شهروندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به شورای اسلامی شهر جهرم مراجعه و تماس بگیرند.