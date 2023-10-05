جشنواره «کوک چهارم» به صورت ملی برگزار خواهد شد

حسین برجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره در راستای به نمایش درآوردن اخلاق در شهر قزوین با استفاده از ابزار هنر برگزار شد و خوشحالیم که مورد استقبال هنرمندان نیز قرار گرفت.

وی افزود: اولین جشنواره فیلم و عکس کوک با محورهای مختلفی چون کسب حلال، یاریگری در شهر، همدلی و مهرورزی، احترام به حقوق یکدیگر، رعایت انضباط شهری، شور و نشاط در شهر، حفظ محیط زیست شهری، حفظ اموال عمومی برگزار شد.



رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین بیان کرد: این جشنواره در دو بخش استانی و کلان شهرها شامل شهرهای تهران، تبریز، ارومیه، مشهد، شیراز، یزد، کرمان، همدان، کرمانشاه، رشت، اصفهان، کرج، اهواز، بندرعباس، زاهدان، قم، زنجان، اراک و اردبیل برگزار شد.



وی تصریح کرد: جشنواره کوک چهارم در دو بخش فیلم و عکس با دوربین حرفه‌ای و تلفن همراه با محور جلوه‌های اخلاق در شهر برگزار شد و در بخش فیلم کوتاه ۹۷ فیلم از ۱۸ کلان شهر و استان قزوین به دبیرخانه رسید که ۲۲ اثر مورد قضاوت قرار گرفت.



برجی گفت: در بخش عکس تعداد ۴۱۴ قطعه عکس از ۱۵ کلان شهر و استان قزوین به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری تعداد ۳۴ قطعه داوری شدند و آثار برتر انتخاب شد.



این مدیر فرهنگی بیان کرد: مهمترین هدف ما از برگزاری این جشنواره تولید آثار فاخر جهت افزایش غنای گنجینه فرهنگی و هنری شهرداری، برگزاری نمایشگاه‌های فصلی از آثار برتر و بهره گیری از آثار برتر تولید شده در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان و بازگشت به ریل اصلی وظایف سازمانی است.



وی گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در نظر دارد ضمن ثبت این جشنواره در تقویم جشنواره‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یاری خداوند آن را همه ساله در سطح ملی برگزار کند.



برجی در پایان یادآور شد: امیدواریم برگزاری این جشنواره ما را به اهداف سازمانی نزدیک کرده و گامی در ترویج اخلاق حسنه محمدی و تولید الگوهای نیکو در اجتماع باشد.

