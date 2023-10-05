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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

دادستان مرکز آذربایجان غربی:

راننده کورس که عامل مرگ ۴ سرنشین در آبیاری اورمیه بود دستگیر شد

راننده کورس که عامل مرگ ۴ سرنشین در آبیاری اورمیه بود دستگیر شد

ارومیه- دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی گفت:راننده کورس که عامل مرگ ٤ سرنشین در آبیاری اورمیه بود دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجیدی در این زمینه اظهار کرد: در پی کورس شبانه راننده پژو پرشیا و راننده سمند در بلوار شهید باهنر ارومیه نرسیده پل قویون که منجر به تصادف رانندگی و فوت چهار نفر از شهروندان شد، راننده پژو پرشیا که از صحنه تصادف متواری شده بود، بازداشت و توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی با اشاره به صدور دستور به رئیس پلیس راهور استان، تاکید کرد: با بازبینی دوربین‌های شهری از سه ماه گذشته تاکنون، رانندگانی که با انجام رفتارهای خطرناک اقدام به کورس در خیابان‌ها کرده‌اند و امنیت شهروندان را به خطر انداخته‌اند، خودرو سواری آنها فارغ از مالک خودرو کیست، به مدت شش ماه توقیف سیستمی و فیزیکی شده و به پارکینگ انتقال یابد.

مجیدی همچنین به شهروندان توصیه نمود، چنانچه خودروهایی که با سرعت زیاد و رانندگی بدون ملاحظه را مشاهده نمودند که امنیت جانی شهروندان را به خطر می‌اندازند، بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 5903672

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