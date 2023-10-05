به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه اجلاس پیر غلامان حسینی گیلان در مصلی بزرگ رشت، اظهار کرد: پیر غلامان نهضت امام حسین علیه السلام را روایتگری و تبیین گری می‌کنند.

وی با اشاره به میزبانی شایسته استان گیلان در برگزاری اجلاس پیر غلامان حسینی افزود: گیلان استانِ مفاخر و عالم پرور است و نقطه نقطه اش حماسه آفرین است.

رئیس سازمان صدا و سیما با تشریح مفاخر علمی، دینی و مذهبی استان گیلان بیان کرد: گیلانی‌ها پایه گذار حکومت دینی و پرچمدار شیعه در کشور هستند.

جبلی با بیان اینکه گیلان منزلگاه بن بست آسمانی است، گفت: گیلان دارای مردمانی ولایت مدار، فرهنگی، متدین و متمدن است.

وی با اشاره به آثار و برکات اجلاس پی رغلامان حسینی در ابعاد متتلف، افزود: برکات این اجلاس تا سال‌ها در خطه گیلان باقی خواهد ماند.

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه حُب امام حسین علیه السلام وصف ناشدنی است، گفت: پیرغلامی و ستایشگری در مکتب امام حسین (ع) عشق و لیاقت می‌خواهد.