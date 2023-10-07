عاملین جنایت تروریستی حمص تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش سوریه با محکومیت شدید جنایت تروریستی حمله پهپادی به جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری ارتش این کشور در استان حمص تاکید کرد: عاملین این جنایت و حامیان آن با پاسخ بزرگ و انتقام غافلگیر کننده مجاهدان مومن و رزمندگان مقاومت اسلامی مواجه و تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد.

سرلشکر سلامی در این پیام با تسلیت این فاجعه به دولت، ملت و نیروهای مسلح سوریه و طلب شفای عاجل مجروحان حادثه تصریح کرد: انتظار جامعه جهانی بر آن است که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مسئولیت خود در قبال اشغالگران سرزمین سوریه و برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم این کشور عمل کنند.