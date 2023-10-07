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۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۸:۰۵

سرلشکر سلامی در پیامی خطاب به وزیر دفاع سوریه؛

عاملین جنایت تروریستی حمص تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد

عاملین جنایت تروریستی حمص تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد

فرمانده کل سپاه جنایت تروریستی حمله به جشن فارغ التحصیلان دانشگاه افسری ارتش سوریه در حمص را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش سوریه با محکومیت شدید جنایت تروریستی حمله پهپادی به جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری ارتش این کشور در استان حمص تاکید کرد: عاملین این جنایت و حامیان آن با پاسخ بزرگ و انتقام غافلگیر کننده مجاهدان مومن و رزمندگان مقاومت اسلامی مواجه و تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد.

سرلشکر سلامی در این پیام با تسلیت این فاجعه به دولت، ملت و نیروهای مسلح سوریه و طلب شفای عاجل مجروحان حادثه تصریح کرد: انتظار جامعه جهانی بر آن است که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مسئولیت خود در قبال اشغالگران سرزمین سوریه و برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم این کشور عمل کنند.

کد مطلب 5904398
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
      1 0
      پاسخ
      باید خیلی فوری وسنجیده منافع فرانسه که مدعی ازادی ودموکراسی دروغین میباشد را در سراسر جهان ضربه زده وبه سردمدارانش که یکی از مسببین اصلی این حادثه دردناک هستند تا بفهمند هزینه کشتار مردم چقدر سنگین میباشد. ودر لبنان وعراق وسوریه همزمان عملیاتهای موثر انجام شود. وتروریستها را امان نداده ونابود کرد.

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