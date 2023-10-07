آیین افتتاحیه سال تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه عالی دفاع ملی صبح امروز با حضور سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سالن همایش‌های این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم سردار اسماعیل احمدی‌مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، جمعی از مقامات لشکری و کشوری و عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق، دانشجویان داخلی و خارجی و همچنین دانشجویان و میهمانان بین‌المللی، از جمله وزیر عراق ارتشبد عبدالامیر کامل الشمری، رئیس ستاد حشد الشعبی ارتشبد تحسین مطر العبودی حضور داشتند.

در این مراسم سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی ضمن خیر مقدم به میهمانان حاضر در مراسم و تبریک میلاد رسول اعظم (ص) و هفته وحدت با اشاره، به آیه شریفه «کَمآ أَرْسَلْنا فیکُمْ رَسُولًا مِّنکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ ءایٰتِنا وَ یُزَکّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ ٱلْکِتٰبَ وَٱلْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکُم مّا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ» گفت: هدف اول از بعثت پیامبر اکرم (ص) شرح و آشکار ساختن نشانه‌های خداست و هدف دوم، تزکیه نفس و تربیت انسان به اخلاق حسنه است. (لقد کان لکم فی رسول ا… اسوة حسنة) و هدف سوم نیز، آموزش دانش و حکمت برای رسیدن به قله انسانیت است به گونه‌ای که غیر از این مسیر نمی‌توانستیم بیاموزیم. وی اضافه نمود که هدف چهارم از بعثت پیامبراکرم ص، حکمت است که به علمی و عملی تقسیم شده یعنی دانستن و بکار بستن، که تعبیر قرآن از حکمت، خیر کثیر است.

وی ادامه داد: دانشگاه عالی دفاع ملی، برای تحققِ رسالتِ آموزشی خود، در سه عرصه: نیروهای مسلح، مدیران دولت و حکمرانان و دانشجویان عزیز میهمان از دیگرِ کشورها، فعالیت خود را گسترش داده و با ایجاد ظرفیت‌های جدید، رشد کمی و کیفی مناسبی را با ضرب‌آهنگِ بالا، تعقیب می‌نماید.

سردار احمدی مقدم بهره‌گیری از فضای فیزیکی و زیر ساخت‌هایِ مناسب و رو به بهبود، اساتیدِ فاضلِ دارایِ دانش و تجربه در حکمرانی و مدیریت عالی و راهبردی و محتوای علمی- بومی متکی به تجارب میدانی با استفاده صحیح از دانشِ بشری به نحوی که به استقلال علمی ما لطمه نَزند و وجود کارکنان و مدیران با انگیزه و جهادی دانشگاه و حمایت همه‌جانبه سردار ریاست محترم ستاد کل و معاونان ستاد کل نیروهای مسلح و برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی، از جمله عوامل مهم پیشرفت و گام‌نهادن در مسیرِ تحققِ اهداف می‌باشد.

وی در ادامه با بیان آمار دانشجویان داخلی و خارجی در حال تحصیل در دانشگاه عالی دفاع گزارش تحصیلی از روند تحولات و چگونگی جذب و پذیرش دانشجویان را حاضرین در جلسه و میهمانان داخلی و خارجی بیان نماید.

در ادامه مراسم سرلشکر محمد باقری نیز طی سخنانی به نقش و اهمیت دانشگاه عالی دفاع ملی در تربیت مدیران و مسئولان کشوری و لشکری در سطح راهبردی پرداخت و تاکید نمود جایگاه این دانشگاه در تدوین راهبرد، تهیه برنامه‌های راهبردی و نحوه مدیریت و داشتن درک ملی مدیران حائز اهمیت می‌باشد، و در ادامه با بیان سخنانی از حضرت علی ع که علم مایه قدرت است اضافه نمود کشورهای اسلامی باید بیشتر به علم و دانش اهمیت دهند ایشان همچنین اضافه نمود دانشجویان این دانشگاه که نیز اکثراً در دهه دوم و سوم خدمت خود می‌باشند دارای کوله باری از تجربه و عمل می‌باشند و آنچه را که تاکنون در عمل آموخته‌اند با علوم روز دنیا در این دانشگاه در سطح راهبردی بکار خواهند برد.

در پایان این مراسم وزیر کشور عراق از دانشکده بین الملل دانشگاه عالی دفاع ملی بازدید و از نزدیک با امکانات و اساتید این دانشکده آشنا گردد و از چگونگی روند تحصیلی دانشجویان خارجی و بخصوص دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در سطوح راهبردی آشنا گردید.