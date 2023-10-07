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۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

نگرانی صهیونیست‌ها از طولانی شدن جنگ/ کرم ابوسالم در کنترل مقاومت

نگرانی صهیونیست‌ها از طولانی شدن جنگ/ کرم ابوسالم در کنترل مقاومت

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که اسرائیل (رژیم صهیونیستی) برای جنگ طولانی علیه حماس در غزه آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، همزمان با عملیات گسترده و سهمگین مقاومت فلسطین علیه اشغالگران، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی عنوان کرد: حماس عملیات ترکیبی را انجام داد که شامل حملات راکتی و نفوذ نیرو های زمینی بود. هزینه بسیار سنگینی را خواهد پرداخت.

در همین حال کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که اسرائیل (رژیم صهیونیستی برای جنگ طولانی مدت علیه غزه آماده می شود.

اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی در واکنش به عملیات سهمگین مقاومت فلسطین در غزه، گفت: اسرائیل در وضعیت بغرنجی قرار گرفته و ما از کسانی که مورد حمله قرار گرفته اند حمایت خواهیم کرد!

در همین حال رسانه های فلسطینی گزارش دادند که گذرگاه کرم ابوسالم در مرز غزه و اراضی اشغالی به طور کامل به کنترل مبارزان مقاومت درآمده است.

کد مطلب 5904592

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
      1 1
      پاسخ
      توافق شده که تکلیف حماس رو مشخص کنن.

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