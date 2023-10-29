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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶

نیویورک تایمز:

تل‌آویو گزینه حمله زمینی گسترده علیه غزه را متوقف کرد

تل‌آویو گزینه حمله زمینی گسترده علیه غزه را متوقف کرد

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت که مقامات رژیم صهیونیستی با پیشنهاد وزیر دفاع آمریکا مبنی بر توقف عملیات زمینی گسترده علیه نوار غزه، موافقت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز امروز به نقل از برخی مقامات آمریکایی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی گزینه عملیات زمینی گسترده علیه غزه را به حالت تعلیق درآورده است.

این اقدام تل آویو در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا عملی شده و آنها تصمیم گرفته اند به جای عملیات گسترده زمینی، عملیات‌های محدود نفوذ زمینی را در دستور کار قرار دهند.

این در حالی است که طی چند روز اخیر تلاش‌های مداوم ارتش رژیم صهیونیستی برای عملیات زمینی علیه غزه با واکنش مستحکم گروه‌های مقاومت فلسطین، در چندین نوبت ناکام مانده است.

کد مطلب 5924512

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