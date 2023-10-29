به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز امروز به نقل از برخی مقامات آمریکایی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی گزینه عملیات زمینی گسترده علیه غزه را به حالت تعلیق درآورده است.

این اقدام تل آویو در پی پیشنهاد ارائه شده از سوی «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا عملی شده و آنها تصمیم گرفته اند به جای عملیات گسترده زمینی، عملیات‌های محدود نفوذ زمینی را در دستور کار قرار دهند.

این در حالی است که طی چند روز اخیر تلاش‌های مداوم ارتش رژیم صهیونیستی برای عملیات زمینی علیه غزه با واکنش مستحکم گروه‌های مقاومت فلسطین، در چندین نوبت ناکام مانده است.