دریافت 6 MB کد مطلب 5905260 https://mehrnews.com/x33cwx ۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴ کد مطلب 5905260 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴ اجتماع مردم یمن در حمایت از مقاومت فلسطین تصاویری از اجتماع مردم یمن در حمایت از مقاومت فلسطین را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ایران به وعده حمایت از فلسطینیان پایبند است به زودی در قدس نماز میخوانیم شهادت ۱۹۸ فلسطینی و زخمیشدن ۱۶۱۰ نفر در حملات صهیونیستها حضور نامشروع و غیر قانونی نظامیان بیگانه در منطقه و سوریه باید هرچه سریعتر پایان یابد سرزمینهای اشغالی حق مسلم و تاریخی فلسطینیان است جشن و پایکوبی مردم در میدان فلسطین تهران برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره تحولات فلسطین برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی
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