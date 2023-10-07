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کد مطلب 5905260
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۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴

اجتماع مردم یمن در حمایت از مقاومت فلسطین

اجتماع مردم یمن در حمایت از مقاومت فلسطین

تصاویری از اجتماع مردم یمن در حمایت از مقاومت فلسطین را مشاهده می‌کنید.

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