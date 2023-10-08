عدم کار گروهی شرکتها صادرات استان را کاهش داده است

حسین میجانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به صادرات محور نبودن واحدهای تولیدی استان کرمان گفت: یکی از دلایل اصلی در این رابطه عدم انجام کارگروهی و عدم همراهی تولیدکنندگان با یکدیگر است.

وی از ارائه یک راهکار در این زمینه توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی استان در تلاش است تا برای رفع مشکل صادرات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، کنسرسیوم واحدهای همگن را ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان افزود: تشکیل این کنسرسیوم باعث خواهد شد شرکتهای بزرگ و کوچک به صورت مشترک و با برندی مشترک، اقدام به صادرات محصولات خود کنند.

میجانی صادرات محور شدن تولیدات استان را بسیار مهم دانست و گفت: درصورتی که موفق شویم در استان کرمان موضوع فعالیت گروهی شرکتها را مرتفع کنیم، قطعاً در محصولات مختلف برندهای بسیار زیادی برای صادرات خواهیم داشت و صادرات استان متحول خواهد شد.

وی محصولاتی مثل خرما، پسته، رب گوجه و سایر محصولات کشاورزی را دارای پتانسیل بالای صادراتی ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر این محصولات را بتوانیم با یک برند خاص و تحت یک کنسرسیوم صادراتی، به دنیا معرفی کنیم، موضوع صادرات محور شدن محصولات کشاورزی و فرآورده‌ها نیز به راحتی قابل انجام است.