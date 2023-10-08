به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم‌برداری فیلم کوتاه «حدیث» به نویسندگی و کارگردانی پریسا آزمایش به پایان رسید و فیلم وارد مراحل پس‌تولید شد.

آزمایش پیش از این ۲ فیلم کوتاه «یک آرایش ساده» و «رسوب» را ساخته است. فیلم «حدیث» به عنوان سومین فیلم این کارگردان آماده می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «چهار دقیقه و بیست‌ و هشت ثانیه بعد از این‌که حدیث، نامه رو تا کرد و گذاشت لای کتابش، باباش اومد تو اتاق!».

فائقه شلالوند و کیانوش احمدی در این فیلم کوتاه ایفای نقش کرده‌اند و پارمیس خوش‌سخن، بازیگر کودک این فیلم است.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نوید کشوری مدیر فیلم‌برداری، احمد قصاب شیران، عرفان مولایی، کیانوش احمدی گروه فیلم‌برداری، مجید طارمی تدوین، تینا بخشی طراح گریم، شیرین منصوری دستیار گریم، تینا بخشی، پریسا آزمایش طراحی صحنه و لباس، میثم غضنفری دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، بهزاد فدایی تدارکات، ساناز دریایی عکاس، آرزو دائمی فیلم‌بردار پشت صحنه، احمدرضا حجارزاده مدیرتولید و مشاور امور رسانه.