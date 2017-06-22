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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

فیلم کوتاه «تریبون» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «تریبون» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «تریبون» به کارگردانی رضا نجاتی و تهیه کنندگی صبا قاسمی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «تریبون» چهارمین فیلم کوتاه رضا نجاتی پس از فیلم های «مرگ گل ها»، «سبک سنگین» و «شاخ گوزن» است. در این فیلم کوتاه ۱۱ دقیقه ای عرفان ابراهیمی، مهدخت مولایی، مصطفی پروین، ایمان اسماعیل پور و پریسا رضایی به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفته اند.

عوامل فیلم کوتاه «تریبون» قصد دارند این اثر را برای حضور در جشن خانه سینما و جشنواره فیلم کوتاه تهران آماده کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: ماشاالله آقا جواد وری گود...برو ببینم چیکار می کنی!

دیگر عوامل این فیلم: نویسنده: عادل تبریزی، کارگردان: رضا نجاتی، تهیه کننده: صبا قاسمی، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، تدوین: سینا قمصریان، طراحی و ترکیب صدا: علی ابوالصدق، آهنگساز: بهزاد عبدی، صدابردار: علیرضا کریم نژاد، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه و لباس: سوفیا شکری، برنامه ریز و دستیار کارگردان:مهران قربانی، دستیار دوم کارگردان: پریسا آزمایش، عکاس: صبا قاسمی، منشی صحنه: مریم اسلامی، مدیر تولید: امیررضا امجدی، اصلاح رنگ: هوتن حق شناس، مجری طرح: مدرسه فیلم سازی و پژوهش های هیلاج، گروه فیلم ردپا.

کد مطلب 4011831

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