شمار جانباختگان زلزله افغانستان به ۲ هزار نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، «عرفان الله شرف روزی»، نماینده هلال احمر افغانستان اعلام کرد که شمار جانباختگان زلزله این کشور به ۲۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
ساعاتی پیش روزنامه نیویورکتایمز به نقل از رئیس بیمارستان ولایت هرات اعلام کرد که آمارها نشان میدهد که در دو زلزله قدرتمند دیروز شنبه تاکنون دستکم ۱۸۰ نفر جان باختند و نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز مجروح شدند.
به گفته این مقام افغانستانی عملیات امدادونجات برای یافتن افراد گرفتار در زیر آوار ادامه دارد و احتمال افزایش کشتههای این حادثه نیز زیاد است.
«موسی اشعری»، رئیس مدیریت حوادث طبیعی ولایت هرات افغانستان اما اعلام کرده که تاکنون ۱۲۰ نفر در این زلزله جان باختند و بیش از ۱۰۰۰ نفر از جمله زنان، کودکان و سالمندان مجروح شدند.
وی همچنین اعلام کرد که اداره طالبان به دلیل احتمال وقوع پسلرزههای بیشتر وضعیت فوق العاده اعلام کرده و دهها روستا در ولسوالی (شهرستان) «زنده جان»به طور کامل ویران شدهاند و ۶۰۰ زخمی نیز از زیر آوار بیرون کشیده شد.
بنابرگزارش سازمان زمینشناسی آمریکا، قدرت این دو زلزله ۶.۲ ریشتر بوده و مرکز زمینلرزه در حدود ۲۵ مایلی شمالغربی شهر هرات در نزدیکی مناطق مرزی ایران قرار داشت و حداقل هفت پسلرزه به دنبال این دو زلزله رخ داد؛ فاصله دو زلزله کمتر از دو ساعت بود.
دیروز رسانههای محلی افغانستان از وقوع دو زلزله در مناطق غربی این کشور از جمله ولایتهای هرات، بادغیس و فراه خبر دادند. بر اساس گزارشها، این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و در ترکمنستان و ازبکستان نیز احساس شده است.
رسانههای داخلی ایران نیز اعلام کردند این زمینلرزه در شهر مشهد نیز احساس شده است.
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