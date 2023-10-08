به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک،در این نشست که به ریاست دکتر غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک و با حضور دکتر کمال جوانمرد، دبیراجرایی و سرپرست کاروان برگزار شد، سرپرستان و سرمربیان رشته های اعزامی به بازی های پاراآسیایی هانگژو حضور داشتند و پیرامون مسائل مختلف صحبت و تبادل نظر و سیاستهای کمیته در خصوص این مسابقات تبیین شد.

کاروان ایران در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ با نام «فرزندان ایران» و با شعار «ایمان، ایران، افتخار» طی روزهای ۲۴ و ۲۶ مهر ماه عازم کشور چین خواهد شد.