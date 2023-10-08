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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۲ - هانگژو

​نشست سرپرستان تیم‌های اعزامی ایران برگزار شد

​نشست سرپرستان تیم‌های اعزامی ایران برگزار شد

در آستانه اعزام کاروان «فرزندان ایران» به چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی، نشست ریاست کمیته ملی پارالمپیک با سرپرستان و سرمربیان اعزامی به این بازی ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک،در این نشست که به ریاست دکتر غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک و با حضور دکتر کمال جوانمرد، دبیراجرایی و سرپرست کاروان برگزار شد، سرپرستان و سرمربیان رشته های اعزامی به بازی های پاراآسیایی هانگژو حضور داشتند و پیرامون مسائل مختلف صحبت و تبادل نظر و سیاستهای کمیته در خصوص این مسابقات تبیین شد.

کاروان ایران در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ با نام «فرزندان ایران» و با شعار «ایمان، ایران، افتخار» طی روزهای ۲۴ و ۲۶ مهر ماه عازم کشور چین خواهد شد.

کد مطلب 5905886

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