  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

دعوت از ۱۴ نفر به اردوی تیم‌ملی وزنه‌برداری بانوان

دعوت از ۱۴ نفر به اردوی تیم‌ملی وزنه‌برداری بانوان

ملی‌پوشان وزنه‌برداری برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان و قهرمانی آسیا به اردو دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری؛ با تأیید کادر فنی و نظر کوروش باقری ۱۴ نفر را به اردوی تیم ملی زنان وزنه برداری دعوت شدند. این اردو جهت آمادگی هر چه بهتر برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان و قهرمانی بزرگسالان آسیا به مدت یک هفته از تاریخ ۱۹ مهر لغایت ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.

اسامی دعوت شده به این اردو به شرح زیر است؛

۱: نسیم قاسمی (تهران)

۲: آنیتا فیضی (کردستان)

۳:پ رنیان پیش‌بین (اصفهان)

۴: سیده زهرا حسینی (مازندران)

۵: غزل حسینی (خراسان رضوی)

۶: غزاله حسینی (خراسان رضوی)

۷:هانیه شریفی (اصفهان )

۸:پوپ ک بسامی (کرمانشاه)

۹: ریحانه کریمی (خراسان رضوی)

۱۰: فاطمه کشاورز (فارس)

۱۱: ندا قادری پور (خراسان رضوی)

۱۲: کیژان مقصودی (کردستان)

۱۳: الهه رزاقی (زنجان)

۱۴: الهام حسینی (لرستان)

کد مطلب 5908832
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها