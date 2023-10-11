به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری؛ با تأیید کادر فنی و نظر کوروش باقری ۱۴ نفر را به اردوی تیم ملی زنان وزنه برداری دعوت شدند. این اردو جهت آمادگی هر چه بهتر برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان و قهرمانی بزرگسالان آسیا به مدت یک هفته از تاریخ ۱۹ مهر لغایت ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.

اسامی دعوت شده به این اردو به شرح زیر است؛

۱: نسیم قاسمی (تهران)

۲: آنیتا فیضی (کردستان)

۳:پ رنیان پیش‌بین (اصفهان)

۴: سیده زهرا حسینی (مازندران)

۵: غزل حسینی (خراسان رضوی)

۶: غزاله حسینی (خراسان رضوی)

۷:هانیه شریفی (اصفهان )

۸:پوپ ک بسامی (کرمانشاه)

۹: ریحانه کریمی (خراسان رضوی)

۱۰: فاطمه کشاورز (فارس)

۱۱: ندا قادری پور (خراسان رضوی)

۱۲: کیژان مقصودی (کردستان)

۱۳: الهه رزاقی (زنجان)

۱۴: الهام حسینی (لرستان)