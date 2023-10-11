به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنهبرداری؛ با تأیید کادر فنی و نظر کوروش باقری ۱۴ نفر را به اردوی تیم ملی زنان وزنه برداری دعوت شدند. این اردو جهت آمادگی هر چه بهتر برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان و قهرمانی بزرگسالان آسیا به مدت یک هفته از تاریخ ۱۹ مهر لغایت ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.
اسامی دعوت شده به این اردو به شرح زیر است؛
۱: نسیم قاسمی (تهران)
۲: آنیتا فیضی (کردستان)
۳:پ رنیان پیشبین (اصفهان)
۴: سیده زهرا حسینی (مازندران)
۵: غزل حسینی (خراسان رضوی)
۶: غزاله حسینی (خراسان رضوی)
۷:هانیه شریفی (اصفهان )
۸:پوپ ک بسامی (کرمانشاه)
۹: ریحانه کریمی (خراسان رضوی)
۱۰: فاطمه کشاورز (فارس)
۱۱: ندا قادری پور (خراسان رضوی)
۱۲: کیژان مقصودی (کردستان)
۱۳: الهه رزاقی (زنجان)
۱۴: الهام حسینی (لرستان)
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