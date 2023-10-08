مشارکت ۱۵ فروشگاه‌ تعاون روستایی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احزای طرح کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: وزارت کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این اقدام بسیاری از فروشگاه شهری و روستایی را برای اجرای این طرح ثبت‌نام کرده است.

وی افزود: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با یازده قلم کالا شامل روغن، برنج، گوشت منجمد، مرغ، قندو شکر، حبوبات، تخم مرغ، شیر، ماست، ماکارونی و پنیر آغاز شده و تنها با خرید این اقلام تخفیفات لحاظ شده در این طرح شامل حال مردم خواهد بود.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه فروشگاه‌ها و روستا بازارها برای اجرای این طرح پس از ثبت‌نام کد مربوطه را دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: در همین راستا این فروشگاه‌ها مجوز و مجهز به ارائه کالاهای طرح کالابرگ را دریافت کرده‌اند.

صفایی عنوان کرد: در طرح کالا برگ الکترونیکی کارت یارانه برای استفاده از این طرح قابل استفاده بود که به ازای خرید ۷۰ درصد از یارانه نقدی هر فرد ۱۲۰ هزار تومان بسته تشویقی خرید دریافت خواهد کرد یعنی هر فرد علاوه بر ۷۰ درصد یارانه نقدی خود ۱۲۰ هزار تومان دیگر قدرت خرید خواهد داشت.

وی اشاره‌ای به دهک‌های مشمول در استفاده از طرح کالابرگ الکترونیکی کرد و گفت: در ابتدا تنها پنج دهک نخست در صورتی که ۷۰ درصد یارانه خود را از بین یازده قلم کالای مشخص شده هزینه می‌کردند مشمول این طرح بودند اما با توجه به تغییرات رخ داده اکنون تمامی دهک‌ها می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

مدیرکل تعاون روستایی استان کرمانشاه با تاکید بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت هر ماه، بیان کرد: فرصت استفاده از طرح تشویقی و یا تخفیفی از زمان واریز یارانه نقدی تا یارانه بعدی خواهد بود و در صورت عدم استفاده از این طرح یارانه نقدی به میزان سابق بدون ۱۲۰ هزار تومان تشویقی به حساب افراد واریز خواهد شد.

صفایی در پایان به مشارکت فروشگاه‌های تعاون روستایی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره و اضافه کرد: علاوه بر مشارکت حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ فروشگاه بخش خصوص تعداد ۱۵ فروشگاه نیز از سوی تعاون روستایی معرفی شده که پنج مورد از آنها هم اکنون در حال ارائه خدمات هستند.