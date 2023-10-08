شاهد پیروزی ملت مظلوم فلسطین بر رژیم صهیونیستی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم تجمع طلاب و روحانیون در حمایت از جبهه مقاومت که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: رژیم اشغالگر قدس امروز مصداق بارز ظلم است و این‌ها استعمارگر هستند.

زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان افزود: این رژیم جنایت کار از هفتاد سال پیش به غصب سرزمین فلسطین، جنایات مختلف علیه مردم مظلوم این کشور را انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی نور، مقاومت آغاز و امید در دل مردم فلسطین روشن شد و امروز شاهد پیروزی این ملت شجاع و مظلوم علیه رژیم صهیونیستی هستیم.

زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان گفت: امروز به برکت مجاهدت‌های سردار دل‌ها جبهه مقاومت در برابر صهیونیست و حامیانش به پیروزی‌های بزرگی دست یافته است.

به گزارش مهر، در این مراسم شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از جبهه مقاومت و رزمندگان فلسطین اعلام کردند.