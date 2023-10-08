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کد مطلب 5906142
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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴

فرار خبرنگار رژیم صهیونیستی از ترس حملات هوایی نیروهای مقاومت

فرار خبرنگار رژیم صهیونیستی از ترس حملات هوایی نیروهای مقاومت

فرار خبرنگار رژیم صهیونیستی هنگام به صدا در آمدن آژیر خطر از ترس حمله هوایی نیروهای مقاومت را مشاهده می‌کنید.

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