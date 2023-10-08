دریافت 10 MB کد مطلب 5906142 https://mehrnews.com/x33cSx ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴ کد مطلب 5906142 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۴ فرار خبرنگار رژیم صهیونیستی از ترس حملات هوایی نیروهای مقاومت فرار خبرنگار رژیم صهیونیستی هنگام به صدا در آمدن آژیر خطر از ترس حمله هوایی نیروهای مقاومت را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط شاهد پیروزی ملت مظلوم فلسطین بر رژیم صهیونیستی هستیم انور ابراهیم: مالزی با مردم فلسطین ابراز همبستگی میکند مردم ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا بودهاند خطوط هوایی فرانسه پروازها به تلآویو را لغو کردند/ لهستان: شهروندانمان را از اسرائیل خارج میکنیم زمین از زمانه، یک نفس «بدون اسرائیل» طلبکار است! حملات هوایی سنگین رژیم صهیونیستی به غزه اسنادی از روابط پشت پرده رژیمهای پهلوی و صهیونیستی برچسبها ارتش اینترنشنال طوفان الاقصی آژیر خطر مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی
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