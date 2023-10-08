بیش از ۷ هزار موقوفه در اردبیل ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده ظهر یکشنبه در بازدید از موقوفات استان با بیان اینکه وقف، بالاترین انفاق و مدیریت مال پس از مرگ است، اظهار کرد: بیش از ۷ هزار موقوفه و رقبه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی و سایر حوزه‌ها در اردبیل به ثبت رسیده است که در حوزه‌های مختلف شاهد بهره‌برداری بهینه و درست از این موقوفات و رقبات هستیم.

وی با بیان اینکه برای مدیریت مال و ساماندهی نظام اقتصادی توجه به وقف و احیای آن بسیار مهم و ضروری است، افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه تلاش می‌کند تا به این مدیریت مالی در سطح جامعه به ویژه افراد خیر و نیکوکار کمک کند تا بسیاری از افراد جامعه بتوانند از خیرات و مبرات در این دنیا و جهان آخرت بهره‌مند شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اردبیل با اشاره به ارتباط تنگاتنگ با دو مجموعه بنیاد مسکن و ثبت اسناد ادامه داد: تولید برق با استفاده از پنل خوشیدی، سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و شیلات و ساخت و ساز با هدف افزایش در آمد موقوفات، احیای بافت فرسوده و تاریخی موقوفات، سرمایه گذاری در تولید، تعیین تکلیف وضعیت موقوفات، تثبیت مالکیت از جمله وظایف اوقاف است.

ستوده با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان وقف داریم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمده موقوفات استان به غیر از موقوفه ملاهادی که هنوز تعیین تکلیف نشده، به مرحله بهره‌برداری اقتصادی و ارزش افزوده رسیده‌اند.

وی در رابطه با فعالیت انجام شده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل افزود: در بحث تسهیل و ترویج فرهنگ ازدواج ۴۳۴ جهیزیه به نیازمندان ارائه شده، در بحث آزادسازی زندانیان پا به پای ستاد دیه در حال پیشروی هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اردبیل خاطرنشان کرد: در شهرستان اردبیل بافت فرسوده مسکن به طور کامل تکمیل و احیا شده است و در بحث بافت فرسوده شهری زمین خالی یا مسکن فرسوده نداریم.

ستوده افزود: در کنار احیاگری موقوفات، در بحث بهره‌برداری معنوی و ارزشی از امامزاده‌ها نیز اقدامات خوبی در سطح استان آغاز شده و شاهد افتتاح ۶۲ واحد در اردبیل و بیش از ۱۱۰ واحد در خلخال در قالب موقوفات، رقبات و احیای امامزاده‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: در راستای گسترش امر وقف تبلیغات و اطلاع‌رسانی به شکل وسیع و گسترده در حال انجام است تا شاهد مشارکت آحاد مردم در توسعه برنامه‌ها در این راستا و احیای وقف به عنوان چشمه جاری باشیم.