هر قدم در راه خیر ، نوعی وقف است/ وقف های کوچک هم وقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران تفتی بازیگر سینما و تلویزیون در گفت و گویی راجع به اقدامات خودش در زمینه وقف و امور خیریه گفت: من معتقدم هر قدمی که برمی دارید و در طول آن به انسان ها یاد می دهید که به هم احترام بگذارند ومهربانی کنند خودش یک امر خیر محسوب می شود.

وی با بیان این که وقف فقط منحصر به پول و زمین نیست ، خاطرنشان کرد: در شرایط مختلف انسانی و اجتماعی و خیلی کوچکتر و ساده تر هم می توان وقف کرد.

تفتی ادامه داد: من احساس می کنم کار بازیگری یک کار تبلیغی است برای نشان دادن و تبلیغ کردن معنوی قلب آدم ها و در این زمینه بازیگران به شما کمک می کنند که بهتر بگویید و بهتر بشنوید و مشکلات شما را انعکاس می دهند ، این هم خودش نوعی وقف است.