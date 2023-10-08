به گزارش خبرگزاری مهر، روایتی از زندگی و زمانه محمدتقی خان پسیان و عاشقانهای گمشده در تاریخ معاصر ایران، در کنسرت نمایش «کلنل» به نویسندگی محمد نقایی و کارگردانی امیر بشیری به صحنه میآید.
در این کنسرت نمایش با تهیهکنندگی امین اشرفی که قرار است پاییز سال جاری در تالار وحدت اجرا شود، نادر برهانیمرند نمایشنامهنویس و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.
امیرحسین سمیعی آهنگساز، رضا مهدیزاده طراح صحنه، محبوبه سلطانی طراح لباس، مونا جعفری طراح گریم، رضا خضراییشاد طراح نور، محمدصادق زرجویان طراح گرافیک، بهزاد جاودانفر طراح حرکت کنسرتنمایش «کلنل» هستند.
حسن جودکی مجری طرح «کلنل» است که با حضور چهرههای مطرح موسیقی و تئاتر ایران تولید و روی صحنه میرود.
بررسی رشادتهای کلنل محمدتقی خان پسیان اولین خلبان ایرانی، به عنوان یکی از شخصیتهای مبارز، وطنپرست و مستقل، ضرورت تولید چنین اثری را در زمانهای که مسأله اصلی مردم و مخاطبان هنر کشور جنگ روایتها از تاریخ معاصر است، بیشتر از گذشته نمایان میکند.
تنوع جغرافیایی در زندگی کلنل پسیان این فرصت را ایجاد میکند که روایتی ملی از تبریز و همدان تا مشهد و تهران و آلمان به منصه ظهور برسد و از یک جهت نیز پرداختن به سوژههای اینچنین ملی میتواند ارتباط بسیار مؤثری با مخاطبان برقرار نماید.
به زودی اخبار و اطلاعات مربوط به بازیگران این پروژه هنری و تاریخ اجرای آن منتشر میشود.
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