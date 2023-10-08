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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۱

استاندار خوزستان:

سامانه‌های فروشگاهی در فروشگاه‌های خوزستان گسترش یابند

سامانه‌های فروشگاهی در فروشگاه‌های خوزستان گسترش یابند

اهواز- استاندار خوزستان گفت: سامانه‌های فروشگاهی در همه فروشگاه‌های استان گسترش یابند تا مشکلات احتمالی که در بازار ایجاد می‌شود، کنترل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: موارد اختلافی میان دولت و بخش خصوصی در این جلسه مطرح می‌شود و به تصمیم می‌رسد و در مواردی که لازم باشد، موضوع به مرکز منتقل خواهد شد.

وی افزود: در رابطه با مالیات و معافیت‌های مالیاتی هر اقدام و روالی که در نقاط دیگر کشور اجرا می‌شود در خوزستان هم باید به همان صورت اعمال شود و وحدت رویه مالیاتی در کشور باید حفظ شود و برداشت‌های مختلف از قوانین نشود.

حسینی محراب بیان کرد: سامانه‌های فروشگاهی نه تنها در زمینه مالیات بلکه برای کنترل بازار، جلوگیری از مواردی همچون احتکار و قاچاق کالا به خارج از کشور بویژه کالاهای اساسی یک امر معتبر محسوب می‌شوند.

وی گفت: البته سامانه‌های فروشگاهی در همه فروشگاه‌ها مستقر نشده‌اند و بیشتر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل گرفته و باید در استان گسترش یابند تا بتوانیم از تولید و واردات تا انتهای زنجیره به صورت شفاف دنبال کنیم تا مشکلات احتمالی که در بازار ایجاد می‌شود، کنترل خواهد شد.

کد مطلب 5906019

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