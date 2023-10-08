به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: موارد اختلافی میان دولت و بخش خصوصی در این جلسه مطرح می‌شود و به تصمیم می‌رسد و در مواردی که لازم باشد، موضوع به مرکز منتقل خواهد شد.

وی افزود: در رابطه با مالیات و معافیت‌های مالیاتی هر اقدام و روالی که در نقاط دیگر کشور اجرا می‌شود در خوزستان هم باید به همان صورت اعمال شود و وحدت رویه مالیاتی در کشور باید حفظ شود و برداشت‌های مختلف از قوانین نشود.

حسینی محراب بیان کرد: سامانه‌های فروشگاهی نه تنها در زمینه مالیات بلکه برای کنترل بازار، جلوگیری از مواردی همچون احتکار و قاچاق کالا به خارج از کشور بویژه کالاهای اساسی یک امر معتبر محسوب می‌شوند.

وی گفت: البته سامانه‌های فروشگاهی در همه فروشگاه‌ها مستقر نشده‌اند و بیشتر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل گرفته و باید در استان گسترش یابند تا بتوانیم از تولید و واردات تا انتهای زنجیره به صورت شفاف دنبال کنیم تا مشکلات احتمالی که در بازار ایجاد می‌شود، کنترل خواهد شد.