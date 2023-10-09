تداوم کمبود داروهای شیمی درمانی در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، شبکه ملی جامع سرطان، مؤسسات شبکه خود را در ماه سپتامبر بررسی کرد.

در مجموع، ۷۲ درصد از مراکز سرطان مورد بررسی، کمبود مداوم کربوپلاتین را گزارش کردند. و ۵۹ درصد همچنان با کمبود سیس پلاتین مواجه بودند.

این دو داروی شیمی درمانی عمومی مبتنی بر پلاتین برای درمان بسیاری از سرطان‌های مختلف تجویز می‌شود.

به طور کلی، ۸۶ درصد از مراکز مورد بررسی گفتند که حداقل در مورد یک نوع داروی ضد سرطان کمبود دارند.

دکتر «رابرت کارلسون»، مدیر اجرایی شبکه ملی جامع سرطان، گفت: «همه افراد مبتلا به سرطان باید طبق آخرین شواهد و دستورالعمل‌های متخصصان به بهترین درمان ممکن دسترسی داشته باشند.»

وی در ادامه افزود: «کمبود دارو چیز جدیدی نیست، اما تأثیر گسترده آن نگران کننده است. بسیار نگران کننده است که این وضعیت علیرغم توجه و تلاش چشمگیر در چند ماه گذشته ادامه دارد. ما به راه حل های پایدار برای محافظت از افراد مبتلا به سرطان و رسیدگی به هرگونه نابرابری در مراقبت نیاز داریم.»

«آلیسا شاتز»، مدیر ارشد سیاست و حمایت این شبکه، گفت: «این کمبود دارو نتیجه دهه‌ها چالش‌های سیستمی است. ما می‌دانیم که راه حل های جامع زمان بر است.»

شاتز گفت: «در عین حال، ما باید بپذیریم که کمبود داروی سرطان برای ماه‌ها ادامه دارد، که برای هر کسی که امروز تحت تأثیر سرطان قرار گرفته غیرقابل قبول است. این نتایج نظرسنجی جدید به ما یادآوری می‌کند که ما هنوز در یک بحران مداوم هستیم و باید با فوریت پاسخ مناسب دهیم.»