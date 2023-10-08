به گزارش خبرنگار مهر، جابر جهانبین عصر یکشنبه در جریان بازدید از کشتارگاه صنعتی پارسآباد اظهار کرد: ظرفیت کشتارگاه روزانه کشتار ۲۵۰ رأس دام سبک و ۵۰ رأس دام سنگین است تا نیاز شمال استان تأمین شود.
وی تصریح کرد: با رفع نواقصات و رعایت اصول بهداشتی کشتار دام در کشتارگاه صنعتی انجام میشود تا عرضه قانونی و با کیفیت گوشت را شاهد باشیم.
فرماندار شهرستان پارسآباد گفت: با فعال شدن این کشتارگاه و همراهی دادستان پارسآباد سعی بر این است تا جلوی کشتار غیرمجاز در کبابیها و قصابیها گرفته شده و امکان عرضه گوشت بدون مهر دامپزشکی فراهم نیاید.
جهانبین افزود: در مرحله اول با تذکر و ارشاد این کار انجام شده و در مراحل بعدی تا پلمب واحدهای عرضهکننده گوشت غیرمجاز نیز به پیش خواهیم رفت.
وی از اهالی خواست تا نسبت به خرید گوشت با کیفیت با نشان دامپزشکی اقدام کرده و از خرید گوشت جلوی کبابیها و قصابیهای غیرمجاز پرهیز کنند.
جهانبین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سعی بر این است تا به میزان کافی ذبح دام اعم از سبک و سنگین در این کشتارگاه انجام شود تا در شهرهای مختلف شمال استان اعم از پارسآباد، اصلاندوز، بیلهسوار و دیگر شهرها امکان عرضه گوشت با کیفیت فراهم آید.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه با تنوع بیماری مشترک انسان و دام روبهرو هستیم، کشتارهای غیرمجاز خطر گسترش این بیماریها را افزایش داده و باید مراقبتهای جدی را انجام دهیم تا شاهد شیوع این بیماریها نباشیم.
فرماندار شهرستان پارسآباد بیان کرد: کبابیهای مسیر جادهها اجازه کشتار خودسرانه را ندارند و باید همه کشتار خود را در کشتارگاه صنعتی و زیر نظر دامپزشکی انجام دهند تا مشکلی از بابت عرضه گوشت سالم وجود نداشته باشد.
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