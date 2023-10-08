به گزارش خبرنگار مهر، محمود حقدوست بعد از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از فرهنگیان و دانش آموزان مسابقات فرهنگی، هنری، قرآن، عترت و نماز شهرستان گناوه در تالار بهزاد این شهر اظهار داشت: آموزش و پرورش متعلق به همه اقشار جامعه است و همه به نحوی با این نهاد در ارتباط هستند و اگر قرار باشد اتفاقی مثبتی در دنیا بیافتد باید به آموزش و پرورش توجه شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: آموزش و پرورش رکن و قلب یک جامعه است و باید به این بخش توجه و رسیدگی کرد.

وی گفت: تلاش‌ها و همکاری‌های فرماندار، امام جمعه و همه مسئولان شهرستان گناوه که کمک می‌کنند تا مشکلات آموزش و پرورش شهرستان حل شود قابل تقدیر است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به پیروزی‌های جبهه مقاومت در فلسطین و عملیات «طوفان الاقصی» بیان کرد: در روز گذشته شاهد حمله مقتدرانه جبهه مقاومت و شلیک پنج هزار موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی و شهرک نشین های صهیونیست بودیم که این اقتدار مقاومت را که نشأت گرفته از مکتب سردار دل‌ها، سردار سلیمانی است نشان می‌دهد.

وی گفت: به مناسبت این پیروزی امروز زنگ همبستگی در مدارس سراسر کشور و استان بوشهر به حمایت از مردم فلسطین نواخته شد.

وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار «نادر مهدوی» گفت: سردار نادر مهدوی هیمنه آمریکای جنایتکار را در خلیج نیلگون تا ابد فارس در هم شکست و این نشان از امنیت و اقتدار کشور ما است و همه ما قدردان و مدیون همه شهدای والامقام هستیم و خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از شما دانش آموزان مطالباتی دارند که باید نسبت به آنها توجه داشته باشید گفت: از جمله این مطالبات این است که شما دانش آموزان در همه عرصه‌ها فعال باشید و بی تفاوت نباشد، گذشته خود را بشناسید و ببینید در شور در گذشته چه اتفاقاتی رخ داده و آینده از آن شما است.

وی گفت: برای نمونه در دوران دفاع مقدس از همین شهرستان گناوه و از مدرسه شهدای فتح المبین ۲۲ دانش آموز و فرهنگی در عملیات فتح المبین برای دفاع از کشور و دین به جبهه اعزام و به شهادت رسیدند و امروز دانش آموز ۱۴ و ۱۵ ساله باید این شهدای معلم و دانش آموز را بشناسد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: مأیوس نشدن و در صحنه ماندن، ظلم نکردن، دست کم نگرفتن نقش معنویت، احترام به والدین، افتخار کردن به ایرانی بودن خود، حفظ هویت دینی، ملی و مذهبی، احترام به پرچم کشور از توصیه‌های دیگر مقام معظم رهبری به نوجوانان و دانش آموزان است.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم ایران قوی داشته باشیم باید مدرسه قوی داشته باشیم و مدرسه قوی در گرو همت همه شما دانش آموزان خواهد بود.

وی اظهار کرد: مبنای برنامه ریزی حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر بر تقویت برنامه‌های اعتقادی، دینی و مذهبی است.

وی ادامه داد: پنج عنوان برنامه با رویکرد تقویت «ایمان» «امید»، «هویت»، «نشاط» و «خردورزی» که نیاز مردمی سازی است در دستور کار قرار گرفته که باید اولیا، دانش آموزان، فرهنگیان، نهادها و دستگاه‌های مختلف در اجرای آنها کمک کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت:: برگزاری اقامه نماز جماعت اول وقت برای همه دانش آموزان، هر دانش آموز، حداقل ۲ روز سفر تربیتی، هر دانش آموز، عضو یک تشکل، شرکت هر دانش آموز، حداقل در یک مسابقه یا جشنواره فرهنگی، تربیتی و قرآنی و هر دانش‌آموز حداقل یک موقعیت گفتگو و پرسش و پاسخ مهمترین ۵ رسالت و اقدام محوری مدارس در سال تحصیلی جدید است که با رویکرد تقویت ایمان، امید، هویت، نشاط و خردورزی انجام می‌شود.

وی گفت: دانش آموزان امروز مدیران آینده کشور هستند و باید برای آینده تلاش کنند.

در این همایش برنامه‌های متنوعی اجرا شد و در پایان دانش آموزان و فرهنگیان تجلیل شدند.