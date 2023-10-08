مجتمع دادگاه های کیفری ۲ اراک افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان مرکزی حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی عصر یکشنبه در آئین افتتاح مجتمع دادگاههای کیفری ۲ اراک اظهار داشت: تخصصی شدن در امر رسیدگی و تمرکز زدایی از تجمع تمامی محاکم حقوقی و کیفری در یک مجتمع، از تصمیمات مناسب و مطلوبی بود که پس از برگزاری نشستهای کارشناسی و ارائه نظرات مختلف گرفته شد.
وی تاکید کرد: تجمیع محاکم در یک ساختمان موجب بروز مشکلاتی همچون تراکم جمعیتی، ایجاد بار ترافیکی در اطراف مجتمع و در نهایت باعث عدم امکان رعایت تکریم ارباب رجوع و نارضایتی میشد که با فعال کردن این مجتمع در واقع امکان دسترسی بهتر و تسهیل شهروندان به شعبات کیفری در مرکز شهر فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی یادآور شد: بنا به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در کنار رسیدگیهای بدون اطاله و سریع، همواره رعایت حقوق متهمان مورد تاکید و توجه است و در مجتمع تخصصی کیفری، حتی حقوق متهمان کامل رعایت میشود، چرا که این مهم میتواند به ارتقا رضایت مندی از عملکرد دستگاه قضائی کمک نماید و موجب افزایش سرمایه اجتماعی شود.
حجت الاسلام موسوی افزود: تخصصی شدن محاکم حقوقی و خانواده نیز فرصت بسیار ارزشمندی است تا مراجعین به مجموعه محاکم حقوقی، فارغ از رسیدگیهای جزایی و دیدن مجرمین و دادرسیهای خاص آنها باشند.
وی تصریح کرد: در راستای تخصصی و تفکیک شدن دعاوی و خواستهها و نیز تفکیک جرایم خاص از غیر مهم، با دستور رئیس قوه قضائیه و موافقت معظم له با تشکیل مجتمع اقتصادی در مرکز استان مرکزی که یکی از قطبهای صنعتی کشور است، مقرر شد پس از فراهم شدن زیر ساختها، این مجتمع تخصصی نیز در مرکز استان ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با افتتاح مجتمع دادگاههای کیفری ۲ اراک شاهد استقرار مجتمعی هستیم که در آن به صورت تخصصی به موضوعات کیفری پرداخته میشود و تسریع در رسیدگی و کاهش زمان رسیدگی را به همراه دارد.
حجت الاسلام موسوی عنوان کرد: در این مجتمع که در جنب اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی واقع در تقاطع قائم مقام شهرستان اراک واقع شده است، شعب ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰ کیفری ۲ اراک مستقر و آماده خدمت رسانی به شهروندان است.
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