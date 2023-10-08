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کد مطلب 5906334
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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۲

حملات گسترده موشکی رژیم صهیونیستی به غزه

حملات گسترده موشکی رژیم صهیونیستی به غزه

تصاویری از آتش سوزی در غزه در پی حملات گسترده موشکی رژیم صهیونیستی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • محمد IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
      2 0
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      درود بر مقاومت انشالله پیروزید
    • غلام قشقائی۰ IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
      1 0
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      زباله سوزتاریخ منتظرنتانیاهواست عجله.۳۸۴
    • US ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
      0 0
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      شما که جشن برپا کردید. متأسفانه در جنگ خشک و تر با هم می سوزد.

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