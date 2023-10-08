دریافت 6 MB کد مطلب 5906334 https://mehrnews.com/x33cXs ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۲ کد مطلب 5906334 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۱۲ حملات گسترده موشکی رژیم صهیونیستی به غزه تصاویری از آتش سوزی در غزه در پی حملات گسترده موشکی رژیم صهیونیستی را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه/ مساجد، خانهها و ادارات ویران شدند+فیلم و تصاویر گنبد آهنین رژیم صهیونیستی در حال فروپاشی است هیمنه رژیم غاصب صهیونیستی در هم شکسته است لحظۀ اصابت راکتهای نیروهای مقاومت به شهرک صهیونیستی نتیووت جهان اسلام یکپارچه از حماسه قدس حمایت کند عملیات طوفان الاقصی رسوایی بزرگ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود برچسبها غزه رژیم صهیونیستی حمله موشکی فلسطین مقاومت فلسطین
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