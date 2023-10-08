تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه + فیلم وتصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تخریب مساجد، خانهها و ادارات فلسطینی همچنان ادامه دارد و موج جدیدی از این حملات به نوار غزه آغاز شده است.
رسانههای عبری زبان به نقل از سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نیروی هوایی ارتش این رژیم حملات گستردهای را به شمال نوار غزه انجام داده است.
بانک مرکزی فلسطین نیز در منطقه الرمال واقع در غرب غزه هدف بمباران رژیم صهیونیستی قرار گرفت. جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی یک منزل مسکونی در محله السلاطینِ بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند. این جنگندهها یک خانه دیگر نیز در شهرک الامل واقع در خانیونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند.
شهاب نیوز با انتشار فیلمی لحظات بمباران بیت حانون در شمال نوار غزه را به نمایش گذاشت. این فیلم توسط یکی از شهروندان فلسطینی به ثبت رسیده و در این فیلم به هدفقرارگرفتن منطقهای که در آن بیمارستان قرار دارد اشاره میکند.
در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون ۳۷۰ فلسطینی شهید و ۲۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند که در این میان چندین زن و کودک نیز به چشم میخورد.
از سوی دیگر دفتر اطلاعرسانی اسرای فلسطین اعلام کرد: یگانهای سرکوب اداره زندانهای رژیم صهیونیستی به محل نگهداری اسرای فلسطینی در زندانهای عوفر و مجدو یورش بردند، برخی بخشها را از یکدیگر جدا کردند و دستگاههای برقی را با خود بردند.
خبر دیگر آنکه فلسطینیان ساکن مناطق مختلف کرانه باختری نیز در حمایت از مبارزان حماس و عملیات طوفان الاقصی با نظامیان صهیونیست درگیر شدند. بر این اساس مناطق بیت فجار در جنوب و تقوع در جنوب شرق بیت لحم، ورودی منطقه «نتسانی عوز» در غرب طولکرم، حواره در جنوب نابلس، فرش الهوا در غرب الخلیل، بیت اجزا در شمال غرب قدس و العیزریه و ابودیس در قدس اشغالی شاهد درگیری فلسطینیان با نظامیان صهیونیست بوده است و برخی از این درگیریها به صورت مسلحانه رخ داده است.
هلال احمر فلسطین از زخمیشدن یک کودک فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در حواره واقع در جنوب نابلس خبر داد.
همچنین مبارزان مقاومت در کرانه باختری به سوی شهرک صهیونیستی «فیرد یریحو» واقع در شمال اریحا تیراندازی کردند.
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