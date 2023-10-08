شبکه برق ۳۰۰ روستای لرستان بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران امیری در آئین بهره‌برداری افزایش ظرفیت منطقه برق شهر «شاپورآباد» الیگودرز، اظهار داشت: این طرح با هزینه‌کرد ۴۵۰ میلیارد ریال در شهر «شاپورآباد» مرکز بخش «بربرود غربی» شهرستان الیگودرز اجرایی شده است.

وی افزود: پاسخگویی به نیاز بار و تقویت شبکه فوق توزیع منطقه، تأمین نیاز مصرف مشترکان، بهبود کیفیت برق و ایجاد زیر ساخت مناسب برای توسعه بخش‌های کشاورزی و معادن از ویژگی‌های فنی و اقتصادی این پروژه است که با پیگیری‌های مختلف محقق شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه پست ۴۰۰ کیلوولت الیگودرز نیز در حال حاضر ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: برق‌رسانی به مناطق دوردست و محروم استان و بهبود ظرفیت‌های موجود در دستور کار قرار دارد.

امیری، اضافه کرد: شبکه برق ۳۰۰ روستای این استان طی سال گذشته با اعتبار بیش از ۹۰ میلیارد تومان بهسازی و سال ۱۴۰۰ و پارسال به ترتیب هزار و ۳۰۸ و ۷۰۰ دستگاه پنل خورشیدی به عشایر لرستان تحویل شد.