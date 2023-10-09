حماس دارای وسایل ارتباطی است که «اسرائیل» از آن خبر ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نیر دووری»، تحلیلگر امور نظامی در کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی در ارزیابی خود از تحولات فلسطین اذعان کرد که حماس برای عملیات بزرگ آمادگی داشت.

به گفته این کارشناس امور نظامی، اعضای حماس با وسایل ارتباطی در حال برقراری تماس با یکدیگر بودند که «ارتش» اسرائیل از آن اطلاعی نداشت و نتوانست به موقع آماده شود.

نیر دووری همچنین تاکید کرد که حماس از وسایل ارتباطی استفاده می‌کند که اطلاعات «اسرائیل» از آن‌ها اصلاً اطلاعی ندارد.

از طرف دیگر، «افراییم هالوی»، رئیس سابق موساد اعتراف کرده است که تل آویو در برابر حملات حماس غافلگیر شد.

هالوی به خبرگزاری آمریکایی سی ان ان گفته است: «ما به هیچ وجه هیچ هشداری نداشتیم و عبور اعضای حماس از مرز غزه کاملاً غافلگیرکننده بود.»

رئیس سابق موساد همچنین افزود که آنچه در شهرک‌ها اتفاق افتاد، فراتر از حد تصور است و ما اطلاعاتی نداشتیم که حماس این تعداد موشک را در اختیار داشته باشد.

افرایم هالوی درباره آمار تلفات نیز گفت که ما انتظار نداشتیم تلفات بین شهرک نشینان به اندازه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم، باشد.

براساس گزارش‌ها، روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت نوشت که برآوردها نشان می‌دهد که تعداد کشته‌های اسرائیلی به هزار نفر و تعداد اسرا به بیش از ۱۵۰ نفر خواهد رسید.

پیش از این آمار تلفات صهیونیست‌ها تا ۷۵۰ نفر اعلام شده بود.

روز گذشته نیز دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه امنیتی اسرائیل رسماً آغاز جنگ علیه نوار غزه را تصویب کرد.

بنابر گزارش شبکه «کان» رژیم صهیونیستی، نتانیاهو بدون انجام مشورت با وزرای کابینه، تصمیم به تصویب «بند جنگ» با نوار غزه گرفته است.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با استناد به «بند ۴۰ الف» قانون اساسی (غیرمدون) اعلام جنگ کرده است. رژیم صهیونیستی آخرین باری که از این بند استفاده کرده در سال ۱۹۷۳ بود. اکنون ارتش رژیم صهیونیستی آزادی عمل کامل دارد و می‌تواند به صلاحدید خود به طور مستقل عمل کند، اگرچه موظف است به رهبری سیاسی گزارش دهد.

عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی از دیروز شنبه آغاز شده و بنابر گفته بسیاری از کارشناسان منطقه و اذعان رسانه‌های صهیونیستی این عملیات شکست اطلاعاتی و امنیتی بزرگی برای این رژیم است؛ رژیم صهیونیستی هم در پاسخ مناطق مختلف غزه را بمباران کرده و روز یکشنبه نیز حزب‌الله لبنان مواضع نیروهای رژیم را هدف قرار داد و مسئولیت آن را نیز به عهده گرفت.