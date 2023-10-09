به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در جریان رزمایش امنیتی نبی اکرم ۲ یگان ویژه فاتحین طی سخنانی در جمع نیروهای شرکت کننده در این رزمایش اظهار داشت: اولین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیج به عنوان بزرگترین شبکه مردمی به فرمان امام تشکیل شد. آن موقعی که بسیج فعالیت خود را آغاز کرد کمتر کسی بود که در ذهنش این گستردگی و بالندگی و این شبکه اثرگذار در همه عرصه‌ها را ترسیم کند.

وی افزود: معنای کلی بسیج یعنی حضور مردم در همه عرصه‌ها بخشی از این حضور مربوط به حضور عمومی مردم در فعالیت‌های بزرگ اجتماعی است. بخش دیگری از حضور مردم در بسیج مربوط به حضور سازمان یافته در قالب یگان‌ها برای دفاع از انقلاب است. البته سطح سومی هم وجود دارد که باور آن توسط خیلی‌ها ممکن نبود و آن هم حضور تخصصی برای ماموریت‌ها و عملیات‌های ویژه است.

سردار حسن‌زاده عنوان کرد: در ابتدای تشکیل این یگان‌ها خیلی‌ها با آن مخالفت کردند و باورشان این بود که با نیروی بسیجی امکان اجرای این ماموریت‌ها وجود ندارد. یگان‌هایی که در سایر کشورها برای آنها سرمایه گذاری سنگینی انجام می‌شود و فقط برای ماموریت‌های خاص در زمان‌ها و مکان‌های خاص تعریف می‌شوند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: امروز افتخار می‌کنیم که یگانی به نام یگان ویژه فاتحین که برای همه جهان اسلام تبدیل به الگو شده است، در یک گستره بسیار بزرگ این ماموریت‌ها را دنبال می‌کند. یگان فاتحین محدودیت زمانی و جغرافیایی ندارد. این یگان شامل رزمندگانی بدون مرز است و اگر لازم باشد در هر نقطه‌ای از جهان برای دفاع از اسلام و انقلاب آماده است.

وی اظهار داشت: هرچه جلو می‌رویم نقش آفرینی یگان ویژه فاتحین در تعدد ماموریت‌های دفاعی، امنیتی و عملیات ویژه اضافه می‌شود. فاتحین تنها یگانی در جهان است که از بیشترین انعطاف برخوردار است تا بتواند در کمترین زمان ممکن ماموریت‌های خاصی را که تا آن زمان با آن مواجه نشده است را اجرا کند و تبدیل به الگو برای سایرین شده است.

سردار حسن‌زاده تاکید کرد: مهمترین مولفه یگان فاتحین اخلاص و ایمان به پروردگار و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. در هر جای تاریخ اسلام که نگاه می‌کنید هر نهضت و انقلاب به این نقطه رسید که باید روی پای خودش بایستد آن نهضت موفق است و این ویژگی بارز فاتحین است که یک یگان خود کافی با قدرت درون زا و آمادگی اجرای هر ماموریتی است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: در سطح یگان فاتحین همه نیروها و فرماندهان هم راهبردهای انقلاب را می‌دانند و هم روش‌های دشمن را می‌شناسند که موجب موفقیت در ماموریت‌های یگان فاتحین شده است. بسیجیان در فراگیری تخصص‌ها بهترین هستند و این یکی از ویژگی‌های بارز یگان فاتحین است.

وی گفت: دشمنان ما و انقلاب اسلامی ۴۴ سال است تلاش می‌کنند انقلاب را به زانو در بیاورند و تمام راهبردهایی که بلد بودند را اجرا کردند اما امروز آنها در تمام راهبردها شکست خورده‌اند. از سال گذشته به این جمع بندی رسیده‌اند که با نیروهای توانمند امنیتی ما و مردم با بصیرت این نظام و انقلاب باقی می‌ماند و شکست ناپذیر است اما تلاش می‌کنند تا نظام را از تعادل خارج کنند تا خودشان باقی بمانند زیرا می‌دانندپیشرفت و موفقیت انقلاب مساوی با نابودی آنها است. همه اینها به دلیل روحیه شهادت طلبی و جهادی است. شعارهای انقلاب اسلامی ماندگار است و تاریخ مصرف ندارد. ایمان جهاد و شهادت محورهای اصولی ما است و تا وقتی ملت ما بر روی این سه محور حرکت می‌کنند ما پیروز هستیم.