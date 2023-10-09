رونمایی از نمایش رادیویی درباره زندگی امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، مراسم رونمایی از نمایش رادیویی «شرح صدر» با حضور حورا صدر فرزند امام موسی صدر، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش و هنرمندان نمایش رادیویی «شرح صدر» در موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار شد.

محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو در این مراسم گفت: به نظرم اندیشه، روش و منش امام موسی صدر، همان‌گونه که توانست جامعه چندفرهنگی و چندپاره لبنان را به وحدت و انسجام برساند، می‌تواند شاه‌کلیدی برای حل تعارضات در مناسبات و معادلات پیچیده جهان امروز باشد.

وی افزود: لبنان کشوری چندفرهنگی است و امام موسی صدر توانست با هنرمندی تمام طی ۱۹ سال در مقام رهبر شیعیان لبنان آن جامعه چندپاره را بر مبنای گفتمان تشیع به همگرایی برساند.

مدیر رادیو نمایش تأکید کرد: تفکر جامع الاطراف که از اقتصاد تا عرفان و از مقاومت و نبرد تا صلح و مدارا را در برمی‌گیرد، منش انسان مداری والای دینی در برابر اومانیسم غربی و روش توام با تعامل اثربخش امام موسی صدر چه در عرصه حکمرانی، رشد و توسعه و چه در حوزه رسانه، ارتباطات و فرهنگ آموزه‌های بسیاری دارد.

مدیر رادیو نمایش اظهار کرد: در ساخت مجموعه نمایشی ۱۰ قسمتی «شرح صدر» هنرمندان رادیو نمایش بسیار ویژه و حرفه‌ای عمل کردند که امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشد.

در ادامه حورا صدر مدیر موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر افزود: به نظرم در تولید این اثر کار از حد موظف خود خارج شده بود و علاقه دوستان در انجام آن کاملا معلوم است. یکی از نگرانی‌های من شعار زدگی در کار بود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: در ابتدای کار نگران بودم که کار سطحی نباشد و شعار زده نشود. چون من نمی‌خواستم تصویر مقدسی از پدرم ارائه شود چرا که ایشان آدمی زمینی است و باید آنچه که واقعیت هست گفته شود اما در نهایت با هنرمندی عوامل این نمایش کار قوی ساخته شد.

همچنین در این مراسم سهیلا خدادادی نویسنده نمایش رادیویی «شرح صدر» گفت: در تمامی این قسمت‌ها جنبه‌های شخصیتی امام موسی صدر را که پنهان بود برای مخاطب پیدا کردم، اینکه ایشان با تمام مشغله‌های سیاسی که داشتند از خانواده غافل نبودند.

در ادامه مینو جبارزاده کارگردان نمایش رادیویی «شرح صدر» افزود: نکات برجسته اخلاقی امام موسی صدر و اینکه ایشان به هر آنچه که می‌گفتند عمل می‌کردند برای همه ما ارزشمند بود چرا که امام موسی صدر برای سعادت انسان‌ها فراتر از مرزو ملیت عمل می‌کرد و فقط به انسان بودن فکر می‌کرد.

زهرا عبدالله‌زاده تهیه‌کننده نمایش رادیویی «شرح صدر» نیز در این باره گفت: برای تهیه این کار نزدیک به ۶ فیلم سینمایی دیدم. فیلم‌های مختلف از لبنان که بتواند مرا با آن فضا و نوع موسیقی‌هایی که در آن برنامه استفاده کنم آشنا کند.

در پایان امین رهبر مدیر دفتر ادبیات نمایشی رادیو نمایش افزود: این کار دغدغه دلی مدیر رادیو نمایش و مدیر رادیو فرهنگ بود و برای نگارش آن می‌بایست نویسنده‌ای را پیدا می‌کردم که همراه و نخبه باشد.

در پایان این مراسم از نمایش رادیویی «شرح صدر» رونمایی شد.