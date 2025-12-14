به گزارش خبرنگار مهر، حوا صدر شامگاه یکشنبه در نشست بینالمللی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی بر ضرورت جداکردن آموزههای اصیل اسلام از عادات تاریخی و فرهنگی در موضوع زن تأکید کرد و نقش فعال زنان را عامل کلیدی پیشرفت جامعه اسلامی دانست.
صدر با اشاره به محدودیتهای اعمال شده بر زنان در جوامع مسلمان گفت: این محدودیتها بیشتر ریشه در سنتها و عادات تاریخی دارد و ارتباطی با آموزههای واقعی دین اسلام ندارد.
وی تأکید کرد: غفلت مسلمانان از تقویت نهادهای علمی و اجتماعی سبب قدرتگیری دشمنانی مانند رژیم صهیونیستی شده و جایگاه تمدنی جهان اسلام را تحت تأثیر قرار داده است.
دختر امام موسی صدر درباره نگاه جهانی به زن در دهه ۱۹۶۰ میلادی توضیح داد: در آن دوره، زن اغلب به صورت ابزاری یا تحقیرآمیز دیده میشد و توجه به جایگاه والای زنان در آموزههای اسلامی حرکتی شجاعانه و پیشرو محسوب میشد.
ویگفت: رفتار پیامبر اسلام با حضرت فاطمه نشان داد که اسلام شأن زن را مورد احترام قرار داده و نمونههای تاریخی و دینی بسیاری از زنان آگاه، مسئول و کنشگر در جامعه وجود دارند که میتوانند الگو باشند.
حورا صدر به انسجام بین اندیشه و عمل امام موسی صدر اشاره کرد و افزود: او همواره تلاش کرده بود کرامت و توانمندی زنان را در عمل نیز تقویت کند. از اقدامات نخستین او در لبنان میتوان به تأسیس بخش زنان در نهادهای اجتماعی و برگزاری برنامههای آموزشی و عبادی مستقل برای بانوان اشاره کرد.
وی خودباوری زنان را شرط رشد جامعه دانست و تأکید کرد: تا زمانی که زنان به تواناییهای خود باور نداشته باشند، پیشرفت واقعی در جامعه اسلامی حاصل نمیشود.
حورا صدر همچنین به فعالیتهای اجتماعی خانواده امام موسی صدر در لبنان اشاره کرد و گفت: مؤسسات خیریه و حمایتی فعال در زمینه کمک به دختران یتیم و خانوادههای شهدا نمونهای عملی از پیوند اندیشه و عمل در مکتب امام موسی صدر هستند.
نظر شما