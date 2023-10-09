دریافت 19 MB کد مطلب 5907293 https://mehrnews.com/x33dn2 ۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۲ کد مطلب 5907293 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۲ تصاویری از زاغههای زیرزمینی راکتهای حماس در غزه تصاویری از زاغههای مهمات و راکت های حماس در غزه را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط چراغ وقف خاموش شدنی نیست/ لزوم نهادینه شدن یک «معروف» شهادت یکی از رزمندگان حزبالله در نزدیکی مرز لبنان و اراضی اشغالی دولتهای منطقه به گسترش تنشها میان فلسطین و اسراییل بهسایر نقاط تمایلی ندارند سرایا القدس مسئولیت نفوذ به اراضی اشغالی را به عهده گرفت/ زخمیشدن ۷ صهیونیست قدس اشغالی هدف موشکهای مقاومت قرار گرفت/ زخمی شدن چند صهیونیست برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی حمله راکتی مقاومت فلسطین زاغه مهمات
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