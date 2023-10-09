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کد مطلب 5907293
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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۲

تصاویری از زاغه‌های زیرزمینی راکت‌های حماس در غزه

تصاویری از زاغه‌های زیرزمینی راکت‌های حماس در غزه

تصاویری از زاغه‌‎های مهمات و راکت های حماس در غزه را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • محمد رضا IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      بعد این جنگ دیگه حماس هم مثل حزب ا..بیمه میشه .هر چیزی بهایی داره چرا جرات حمله به لبنان را نداره با مذاکره چیزی حل نمیشه اما حقارت اروپا واقعا دیدنیه .مثل بز از اسراییل میترسن. برای چاپلوسی سبقت میگیرن.

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