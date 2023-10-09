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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۷

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان:

چراغ وقف خاموش شدنی نیست

چراغ وقف خاموش شدنی نیست

رشت- نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با تاکید بر لزوم نهادینه شدن وقف به عنوان یک «معروف» در جامعه گفت: چراغ وقف خاموش شدنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احسان الله محمدی امروز دوشنبه در همایش یاوران وقف در خواهر امام رشت، اظهار کرد: در دین اسلام وقف جایگاه ویژه ای دارد و سفارش فراوان به آن شده است.

وی با اشاره به ماندگاری وقف در بخش‌های مختلف و اثرگذاری آن در جامعه افزود: وقف در فواصل زمان نمی پوسد و حذف نمی‌شود و همیشه پایدار و جاودانه است.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه چراغ وقف خاموش شدنی نیست، گفت: وقف به مرور زمان منجر تحول و اثرگذاری در جامعه می‌شود و فناپذیر نیست.

محمدی با بیان اینکه وقف یک «معروف» ارزشمند و ماندگار است، اضافه کرد: نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه همانند امر به معروف، مهم و ضرورت دارد.

وی با اشاره به حملات حماسه آفرین جبهه مقاومت و فلسطین علیه رژیم صهیونیسم، افزود: «طوفان الاقصی» حرکتی تاریخ ساز در جبهه مقاومت بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه «طوفان الاقصی» قدرت نظامی حماس و جبهه مقاومت را به نمایش گذاشت، گفت: «طوفان الاقصی» عملیات ترکیبی و غافلگیر کننده‌ای بود که از طرف زمین، هوا و دریا صورت گرفت.

کد مطلب 5907274

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