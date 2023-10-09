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۱۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

قدس اشغالی هدف موشک‌های مقاومت قرار گرفت/ زخمی شدن چند صهیونیست

قدس اشغالی هدف موشک‌های مقاومت قرار گرفت/ زخمی شدن چند صهیونیست

گردان‌های قسام، قدس اشغالی و عسقلان را هدف موشک قرار دادند و چندین شهرک‌نشین صهیونیست را زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در نتیجه موشک‌باران قدس اشغالی و عسقلان از سوی گردان‌های قسام صدای آژیر هشدار در این مناطق اشغالی به صدا درآمد.

رسانه‌های عبری اذعان کردند که بر اثر این موشک‌باران ۹ شهرک‌نشین صهیونیست در قدس اشغالی زخمی شدند که حال ۳ نفر از آنها وخیم گزارش شده است. برخی منابع فلسطینی نیز اعلام کردند که این ۳ شهرک‌نشین صهیونیست به هلاکت رسیده‌اند.

منابع پزشکی صهیونیستی اعلام کردند که ۴ شهرک‌نشین صهیونیست نیز در نتیجه اصابت موشک‌های مقاومت به شهرک صهیونیستی «بیتارعیلیت» واقع در جنوب غرب قدس زخمی شدند. همچنین چندین خودرو متعلق به شهرک‌نشینان صهیونیست بر اثر این حملات منهدم شد.

در اسدود هم یک شهرک‌نشین صهیونیست بر اثر آخرین موج از حملات موشکی مقاومت فلسطین به این شهرک صهیونیستی زخمی شد.

مقاومت فلسطین همچنین بئرالسبع را هم موشکباران کرد.

از سوی دیگر گردان‌های قسام از هدف‌قراردادن جنگنده‌های «اف- ۱۶ آی» ارتش رژیم صهیونیستی در فاصله ۳۵ کیلومتری از ساحل غزه بر فراز دریای غزه با موشک‌های زمین به هوای «متبر ۳» خبر داد.

تلویزیون ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که مبارزان مقاومت از طریق دریا به شهرک صهیونیستی «زیکیم» نفوذ کرده‌اند و با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی درگیری شده‌اند.

کد مطلب 5907233

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
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      ایا بدون زندگی کردن داخل یک کشور دیگه میشه جو سیاسی اونجا را تحلیل یا گزارش کرد؟(کتاب اموزش این کار را معرفی کنید)

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