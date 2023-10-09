به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حزب‌الله لبنان از شهادت دومین رزمنده خود به نام علی رائف فتونی، در جریان بمباران مناطق جنوبی لبنان در عصر امروز خبر داد.

پیشتر المیادین گزارش داده بود که بر اثر بمباران مناطق مرزی جنوب لبنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی یکی از نیروهای حزب‌الله لبنان به شهادت رسیده است.

عصر امروز پس از آنکه چند مبارز مقاومت فلسطین با انفجار موانع مرزی وارد اراضی اشغالی شدند و با نظامیان صهیونیست درگیر شدند، ارتش رژیم صهیونیستی شهرک‌های الضهیره، یارین و عیتا الشعب واقع در مناطق مرزی لبنان با اراضی اشغالی را بمباران کرد.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم منطقه عیتا الشعب را به شدت گلوله باران کرد. خبرنگار المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی شهرک یارون در جنوب لبنان را هم گلوله باران کرده است. یکی از برج‌های دیده‌بانی حزب‌الله در مرز با اراضی اشغالی نیز از سوی ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته است. در نتیجه درگیری میان مبارزان مقاومت و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی ۷ نظامی صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. آژیر هشدار مقر نیروهای یونیفل در جنوب لبنان نیز به صدا درآمد.