کشته و مجروح شدن ۱۲۰ اسرائیلی در عملیات حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروه مقاومت حزب الله لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در عملیاتهای ما در مرز بین لبنان و فلسطین اشغالی ۱۲۰ نظامی اسرائیلی کشته و مجروح شده، ۹ تانک منهدم و یک پهباد هم سرنگون شده است.
از سوی دیگر، همزمان با تداوم عملیات طوفانالاقصی، درگیری میان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی در مرز میان لبنان و اراضی اشغالی ادامه دارد.
حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت ظهر امروز پس از رصد دقیق نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی، کمین نظامیان صهیونیست در تپه الخزان واقع در اطراف موضع العاصی را شناسایی کردند.
در ادامه بیانیه حزبالله آمده است: یگان شهید حسین منصور با استفاده از موشکهای هدایتشونده این کمین را هدف قرار داد و در نتیجه برخورد دقیق این موشکها، تمامی عناصر موجود در کمین کشته یا زخمی شدند.
خبرنگار المنار نیز گزارش داد که موضع صهیونیستی المرج واقع در وادی هونین در برابر شهرک مرکبا واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده شد.
همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شرق شهرک مرکبا واقع در جنوب لبنان را گلولهباران کرد.
علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی وادی العلیق در اطراف شهرکهای البستان و مروحین در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
خبرنگار النشره نیز گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک یارون و اطراف مارون الراس را گلولهباران کرد.
روز گذشته نیز مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در ساعت یک بعد از ظهر امروز به وقت محلی، رزمندگان مقاومت، تجهیزات فنی و جاسوسی مرکز جاسوسی بیاض را با سلاح مناسب هدف قرار دادند.
منابع عبری زبان از حمله راکتی از لبنان به منطقه المطله در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
همزمان خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شلومی و الجلیل در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی خبر داد.
توپخانه رژیم صهیونیستی هم حومه شهرک کفرکلا و نیز اطراف شهرکهای علما الشعب و یارین در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.
از طرف دیگر، خبرنگار الجزیره از رهگیری موشکهایی در آسمان منطقه نهاریا در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. گروهانهای قدس نیز در پاسخ به کشتارهای غیرنظامیان در غزه، بار دیگر شهر اشغالی تل آویو را هدف حمله موشکی قرار دادند. عسقلان نیز هدف حمله راکتی قرار گرفته است.
«نیر دفوری»، خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که درگیریهای شدید و جنونآمیزی در تمامی محورهای حمله زمینی ارتش به غزه در جریان است.
از سوی دیگر، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت ۲ افسر صهیونیست از یگان ویژه «گفعاتی» در درگیری با مبارزان مقاومت در شمال نوار غزه اذعان کرد.
وی همچنین اذعان کرد که در این درگیریها ۲ تن از افسران این یگان نیز به شدت زخمی شدهاند.
همچنین مبارزان مقاومت فلسطین با جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی که به نوار غزه نفوذ کرده بودند مقابله کردند.
گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کرد که مبارزان مقاومت در منطقه جحر الدیک واقع در شرق استان الوسطی، ماشینآلات جنگی رژیم صهیونیستی که وارد نوار غزه شده بودند را در کمین خود گرفتار کردند.
قسام بیان کرد که مبارزان مقاومت توانستهاند در این منطقه ۴ جنگافزار اشغالگران را با خمپاره یاسین ۱۰۵ هدف قرار بدهند.
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