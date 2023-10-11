به گزارش خبرنگار مهر، در نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی هانگژو سهم بانوان از کاروان ورزش ایران ۷۶ ورزشکار بود. اگرچه بانوان ایران در این دوره از رقابتها موفق به کسب مدال طلا نشدند اما روند صعودی در مدالآوری داشتند. آغاز و پایان کار کاروان ایران با مدالآوری بانوان همراه بود. اولین مدال را تیم روئینگ دونفره سنگینوزن زنان با ترکیب مهسا جاور و زینب نوروزی به رنگ نقره کسب کردند و آخرین مدال را هم سارا بهمنیار به رنگ برنز به دست آورد.
درخشش بانوان ایران با نقره و برنز
در این دوره از رقابتها بانوان ایران طلایی نشدند، اما ۷ مدال نقره توسط مهسا جاور و زینب نوروزی در قایقرانی روئینگ، همچنین تیم چهارنفره بانوان با ترکیب مهسا جاور، زنیب نوروزی، نازنین ملایی و فاطمه مجلل در قایقرانی روئینگ به نشان نقره رسیدند. زهرا کیانی در ووشوی تالو، الهه منصوریان در ووشوی ساندا، دنیا آقایی در کوراش، زهرا باقری در کوراش، ترانه احمدی در اسکیت توانستند گردنآویز نقره این مسابقات را از آن خود کنند.
همچنین ۱۱ مدال برنز توسط مرجان سلحشوری در پومسه، مبینا نعمتزاده در تکواندو، فرانک پرتوآذر در دوچرخهسواری، ملیکا میرحسینی در تکواندو، شهربانو منصوریان در ووشو، تیم ملی تپانچه بادی میکس (هانیه رستمیان و امیر جوهریخو)، ملیکا امیدوند در کوراش، هدیه کاظمی در قایقرانی کایاک یکنفره ۵۰۰ متر، تیم ملی کبدی زنان، فاطمه سعادتی در کاراته و سارا بهمنیار در کاراته کسب شد و بهطور کلی سهم دختران ایرانی از سکوی مدالی ایران در بازیهای آسیایی هانگژو ۳۱ درصد بوده است.
طلایی که برنز شد
زنان ورزشکار ایران در این دوره از بازیهای آسیایی هانگژو موفق به کسب مدال طلا نشد؛ این در حالی است که تیم ملی کبدی زنان در دوره قبلی بازیهای آسیایی جاکارتا به مدال طلای رسیده بود اما این دوره مدال طلا به برنزی مشترک در هانگژو تبدیل شد.
تاریخ سازی در آسیا و رکوردشکنی در جهان
برخی بانوان در اولین تجربه حضور در بازیهای آسیایی خوش درخشیدند، در رشتههای مثل کوراش دنیا آقایی و همچنین در رشته اسکیت ترانه احمدی برای اولین بار موفق به کسب مدال نقره شدند. فرانک پرتوآذر هم از آن دسته ورزشکارانی است که در بازیهای آسیایی هانگژو، نامش را در تاریخ دوچرخه سواری ایران ماندگار کرد. او توانست برای اولین بار مدال برنز دوچرخه سواری در رشته کوهستان را به نام خود ثبت کند. علاوه بر تاریخ سازی در آسیا توسط بانوان ورزشکار، رومینا سالک، بازیکن اسکیت فریاستایل ایران در دور مقدماتی با ثبت رکورد ۴.۲۵۴ صدم ثانیه توانست رکورد انفرادی جهان را هم بشکند که این اتفاق در نوع خود قابل توجه است.
بانوانی که انتظارات را برآورده نکردند
بانوان وزنهبرداری در این دوره از مسابقات اولین حضور خود را تجربه کردند که البته هر سه ملیپوش هم قابل قبولی کسب نکردند. الهه رزاقی با قرار گرفتن در جایگاه نهم دسته ۷۶ کیلوگرم بهترین عملکرد را داشت و ریحانه کریمی اوت کرد، همچنین سیدهالهام حسینی نیز به خاطر مصدومیت انصراف داد. با توجه به نتایجی که از وزنهبرداری بانوان به دست آمد شاید انتظار میرفت مسئولان فدراسیون در این دوره از مسابقات بانوان را اعزام نمیکردند تا حداقل در این رقابتها نقش توریستی نداشته باشند؛ چرا که آنها در مسابقات جهانی که پیش از بازیهای آسیایی برگزار شده بود، نتیجه کسب نکرده بودند.
باتوجه به اینکه سیاست کمیته ملی المپیک در این دوره از مسابقات بر مبنای کیفی بود، بنابراین ورزشکارانی به این مسابقات اعزام شدند که شانس مدالآوری داشته باشند اما به نظر میرسد برخی از بانوان رشتههای مختلف، بازیهای آسیایی هانگژو را محلی برای کسب تجربه میدانستند و آن طور که رؤسای آنها وعده داده بود نتوانستند موفقیتی حاصل کنند. با این حال با وجود سیاست کیفی، اعزام بانوان ایران نسبت به دوره گذشته ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرده و در مدالآوری هم ۳۱ درصد سهم داشتند، اما تبدیل مدال طلای دوره قبل به مدال برنز و عدم دستیابی به مدال طلا در این دوره نباید نادیده گرفته شود.
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