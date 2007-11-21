فرانسه ؛ تداوم اعتصابها و روزهای سخت سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتصابهای کارگری در فرانسه از روز گذشته وارد دومین هفته خود شد و بر اساس پیش بینی ها بر تعداد این اعتصاب کنندگان افزوده خواهد شد.

در یک هفته گذشته به علت اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل ، مردم فرانسه با مشکلات بسیاری روبرو شده اند.

این اعتصابها که از سه شنبه 22 آبان آغاز شده علاوه بر سرگردانی مردم، زیانهای اقتصادی زیادی را نیز به همراه داشته، به طوری که به دلیل این اعتصابها در هر روز بیش از 400 میلیون دلار به اقتصاد فرانسه آسیب وارد شده است.

در همین رابطه شبکه بی.بی.سی با ارائه گزارشی از وضعیت حاکم در فرانسه اعلام کرد: با وارد شدن اعتصاب کارکنان راه آهن فرانسه به دومین هفته و پیوستن ده هزار نفر از کارکنان سایر بخشهای دولتی به آنان ، فرانسه با سه شنبه سیاه روبرو است.

فرانسه در ماه گذشته نیز با اعتصاب گسترده کارکنان بخش های مختلف اقتصادی مواجه بود.

روز گذشته کارمندان برج مراقبت فرودگاه ‌ها، معلمان، دانشجویان و کارکنان پست فرانسه به سایر گروه‌ های اعتصاب ‌کننده دراعتراض به برنامه اصلاحات اقتصادی نیکلا سارکوزی پیوستند.

براساس این گزارش، این اولین اعتصاب در سطحی گسترده در فرانسه پس از به قدرت رسیدن سارکوزی از ماه مه گذشته تا کنون به حساب می ‌آید.

اعتراض‌ کنندگان در این اعتصاب خواستار امنیت شغلی هستند و به کاهش دستمزدها در برنامه اصلاحات اقتصادی رئیس جمهوری فرانسه اعتراض دارند.

در میان اعتصاب کنندگان فرانسه، ماهیگیران این کشور نیز که از وضعیت بازنشستگی خود ناراضی هستند حضور دارند.

دولت سارکوزی درنظر دارد تا مزایای ویژه بازنشستگی حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از کارکنان راه آهن و بخش انرژی این کشور و همچنین ‪۱/۱‬ میلیون نفر از بازنشستگان سایر ارگان‌های دولتی را حذف کند.

سارکوزی اعلام کرده است، دولتش قادرنیست مزایای کامل بازنشستگی از سن پنجاه سالگی برخی ارگانهای دولتی را تهیه و پرداخت کند.

بر اساس گفته های "کریستین لاگارد" وزیر دارایی فرانسه، اعتصابهای اخیر درفرانسه روزانه ‪ ۴۴۰‬میلیون دلار ضرر به کشور وارد کرده است.

سه شنبه هفته گذشته و پیش از آغاز اعتصابها اعلام شد که این اعتصاب بدون پایان خواهد بود، با این حساب و با توجه به وضعیت حاکم در فرانسه کماکان شاهد ادامه اعتصابها در فرانسه خواهیم بود.