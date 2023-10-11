به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال پایس، بخشی از نسخه اولیه «کرونوپیوس و فاماس» خولیو کورتاسار نویسنده آرژانتینی که یک دهه قبل از انتشار کتاب نوشته شدهاند، پیدا شد.
خولیو کورتاسار وقتی ۳۷ ساله بود به عنوان معلمی شهرستانی زندگی منزوی داشت و ۳ کتاب وی که در بوئنوسآیرس منتشر شده بودند، موفقیت چندانی کسب نکردند. با این حال وقتی او برای همیشه در نوامبر ۱۹۵۱ به پاریس نقل مکان کرد، همه چیز تغییر کرد. در این زمان که پس از به قدرت رسیدن خوان دومینگو پرون در آرژانتین بود، کورتاسار کتاب «بِستیاریو» را منتشر کرد که اولین کتابی بود که با نام واقعی خود او به بازار آمد.
اما هنوز بیش از یک دهه تا انتشار اثر نمادین او «رایولا» و دیده شدن رونق ادبی آمریکای لاتین مانده بود. در همین زمان، کورتاسار به یکی از دوستانش در آرژانتین نامه نوشت و مفهوم ادبی جدیدی را به اشتراک گذاشت که دربرگیرنده موجودات تخیلیای بود که او آن را «کرونوپیوس» نامید.
۱۰ سال بعد، کورتاسار «کرونوپیوس و فاماس» را منتشر کرد. این مجموعه دربرگیرنده تاملهای کوتاه در مورد زندگی روزمره، با دستورالعملهای بازیگوشانه برای گریه کردن، حضور در بیداری و بالا رفتن از پلهها است. همچنین شامل چند فصل بسیار کوتاه است که کرونوپیوسها را ارایه میکند؛ موجوداتی ایده آلیست، حساس و سرکش که به محبوبترین شخصیتهای او بدل شدند. «کرونوپیوسها» در تضاد یا مخالفت با «فامها» قرار میگیرند که اگر نیت خوبی داشته باشند، سخت، سازمان یافته و قضاوت کننده هستند. این داستانهای کورتاسار گرچه اسورآلیستی به حساب میآیند، اما در واقع جامعه زمان خود را توصیف می کنند و فاماها برای مثال نماینده بورژوازی آرژانتین هستند. حالا این شخصیتها ۷ خواهر و برادر جدید یافتهاند.
پسر یک مجموعهدار اروگوئهای که سال ۲۰۱۹ درگذشت، نسخه تایپی کتاب کورتاسار را در خانه پدرش پیدا کرد. این کتاب شامل ۴۶ داستان کوتاه است که کورتاسار برای دوستی در بوئنوسآیرس فرستاده بود. از این تعداد، ۳۵ داستان در نسخه رسمی کتاب در سال ۱۹۶۲ با تغییراتی جزئی منتشر شد و ۴ داستان دیگر در همان زمان در مجلهها به چاپ رسیدند. ۷ داستان هرگز منتشر نشدند و برای چندین دهه در یک جعبه غبارآلود جا ماندند.
پس از یک سال تحلیل کارشناسی درباره صحت و سقم آنها، این دست نوشتهها ۱۲ اکتبر در مونته ویدئو توسط خانه حراج زوریلا و هیلاریو به حراج گذاشته خواهد شد. قیمت پایه این داستانها ۱۲۰۰۰ دلار تعیین شده است.
به گفته حراج کننده، مالک فعلی ترجیح میدهد ناشناس بماند. اگر مالک بعدی قصد انتشار این داستانها را داشته باشد، احتمالاً باید یک روند طولانی مذاکره با وارثان آرورا برناردز، که دارایی کورتاسار را به ارث بردهاند، طی کند. فقط عناوین داستانهای منتشر نشده فاش شده که شامل «موجودی»، «نامهای از یک مشهور به مشهور دیگر»، «پروانههای خودکار»، «سفرها و رویاها»، «تک شاخ کوچک» و «خشم آینهای» و «پادشاه دریا» است.
لوسیو آکویلانتی، فروشنده کتابهای قدیمی و دانشگاهی که به خوبی با کار کورتاسار آشنایی دارد، گفت: کتابی که آن زمان منتشر شد شامل داستانهایی است که به نثر منظوم، با پسزمینهای فلسفی، شبیه طرحهای جامعهشناختی وهمواره پر از طنز و لطافت است. وی افزود: داستانهای تازه کشفشده هم از همین سبک پیروی میکنند.
آکویلانتی از معدود افرادی است که داستانهای منتشر نشده را خوانده است. نزدیک به یک سال پیش، خانواده کلکسیونر فقید با او تماس گرفتند تا بدانند آیا پوشه حاوی کاغذهای قدیمی که میخواستند دور بریزند، آثری با ارزش هستند که توسط یکی از برجستهترین نویسندگان آمریکای لاتین زمان خود نوشته شدهاند یا خیر.
این کتابفروش کارشناس، نسخههای خطی یافته شده را با دیگر دستنوشتههایی که در کتابخانه ملی آرژانتین نگهداری میشود مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که تصحیحهایی که به صورت دستنوشته و تایپی انجام شده هم با سبک کورتاسار و هم با ماشین تحریری که آن زمان از آن استفاده میکرد مطابقت دارد. حداقل چهار نامه از این نویسنده که برای دوستانش در بوئنوسآیرس بین ژوئن و دسامبر ۱۹۵۲ نوشته شده بود، صحت نسخه خطی را تایید میکند.
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