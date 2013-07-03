بزرگداشت خولیو کورتاسار با حضور یوسا در مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال پایس، یوسا به احترام خولیو کورتاسار نویسنده آرژانتینی در این برنامه شرکت می‌کند.

این برنامه در قالب یک جلسه از کلاس تابستانی به یاد چهره برجسته ادبیات آمریکای لاتین در مادرید برگزار می‌شود.

قرار است در این نشست بیوه کورتاسار نیز حضور یابد. هر چند هنوز تاریخ دقیق این نشست اعلام نشده اما اعلام شده این برنامه برای بزرگداشت انتشار کتاب کورتاسار ترتیب داده شده است.

در این نشست دانشجویان و یوسا به گفتگو درباره ادبیات کورتاسار می‌پردازند

آئورا بیوه کورتاسار 93 ساله است و در این جمع که با حضور بین 25 تا 30 دانشجو برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

این نشست با عنوان «کورتاسار و بوم آمریکای لاتین» یک بار دیگر در سال 2011 برگزار و به بررسی نقش کورتاسار در ادبیات آمریکای لاتین پرداخته شد.

در همین حال دولت آرژانتین هم اعلام کرده ژانویه سال 2014، پنجاهمین سال انتشار رمان «لی لی» و صدمین سال تولد کورتاسار را گرامی می‌دارد.

خولیو کورتاسار در 14 اوت سال 1914 در بروکسل بلژیک متولد شد و در 12 فوریه سال 1984 در پاریس درگذشت. وی یکی از مهم‌ترین نویسندگان آمریکای لاتین است که از آنها با اصطلاح «بوم» یاد می‌شود.