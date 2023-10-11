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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۱۲

رقم عجیب قرارداد بازیکن استقلال

رقم عجیب قرارداد بازیکن استقلال

باشگاه استقلال اعلام کرد که رقم قرارداد سعید مهری ۱۶۰ میلیون است و تنها این مبلغ را به او پرداخت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل استقلال در خصوص اتفافات قرارداد سعید مهری که گفته می‌شود ۱۶۰ میلیون تومان است اظهار داشت: واقعیت امر این است که ما با سعید مهری صحبت کردیم و روزی که او را به باشگاه فرا خواندیم نیامد. او به دلیل اینکه با استقلال فسخ کرده بود باید قرارداد را دوباره امضا می‌کرد به همین دلیل منتظر او بودیم که نیامد.

وی افزود: این موضوع گذشت تا سعید مهری خودش تماس گرفت و گفت می‌خواهم فوتبال بازی کنم. وقتی به باشگاه استقلال که آمد به او گفتیم که سقف بودجه‌ای باشگاه پر شده است و تنها ۱۶۰ میلیون تومان جا داریم. با توجه به این صحبت‌ها او قراردادی که داشت را امضا کرد. برای پرداخت به بازیکن هم ملاک قراردادی است که ثبت شده باشد.

خطیر تصریح کرد: اگر امروز قرارداد ۲۰ میلیاردی هم به دست مهری دهیم تنها آن قرارداد ۱۶۰ میلیونی است که برای باشگاه ملاک و قابل پرداخت است و کاری جز این نمی‌توانیم بکنیم. به جرأت می‌توانم بگویم که مهری تنها بازیکنی است که معرفتی برای استقلال بازی می‌کند.

کد مطلب 5908379
بهنام روان پاک

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