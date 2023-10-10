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کد مطلب 5908390
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۲۵

تحلیلی از محاسبه اشتباه رژیم صهیونیستی از توان مقاومت فلسطین

تحلیلی از محاسبه اشتباه رژیم صهیونیستی از توان مقاومت فلسطین

تحلیل سه استاد دانشگاه تهران از محاسبه اشتباه اسرائیل از توان مقاومت فلسطین را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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