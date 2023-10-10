دریافت 3 MB کد مطلب 5908390 https://mehrnews.com/x33dPq ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۲۵ کد مطلب 5908390 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱:۲۵ تحلیلی از محاسبه اشتباه رژیم صهیونیستی از توان مقاومت فلسطین تحلیل سه استاد دانشگاه تهران از محاسبه اشتباه اسرائیل از توان مقاومت فلسطین را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ثبت نام آزمون EPT آبان ماه دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد دو سامانه دانشگاه علمی کاربردی رونمایی شد ما در حوزه علمی در کشور گرفتار علم لاینفع هستیم نتایج پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد/ ثبت نام پذیرفتهشدگان از ۲۲ مهر برچسبها دانشگاه تهران مقاومت فلسطین فلسطین رژیم صهیونیستی طوفان الاقصی
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