نشست تخصصی « تبیین ابعاد حضور ناوگروه ۸۶ » آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شفقت رودسری فرمانده دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر صبح چهارشنبه در نشست تخصصی تبیین ابعاد حضور ناوگروه ۸۶ با بیان اینکه داشتن دانش برای اجرای مأموریت یکی از شرایط بود اما کافی نیست، افزود: زیرا باید مدیری به اطمینان قلبی برسد و بپذیرد تا این کار مهم و با ارزش را انجام دهد.

وی با تقدیر از تدابیر فرماندهی نیرو که بستر را برای جوانان و پرسنل فراهم کردند تا علوم مختلف دریایی را دراین مأموریت بروز و ظهور و دهند، تبیین حرکت باافتخار نیروی دریایی را برای کشور مهم و ضروری دانست.