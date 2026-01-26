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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۰

جایگاه فقه در نظام تمدنی جدید، از حوزه فردی تا نظم جهانی

جایگاه فقه در نظام تمدنی جدید، از حوزه فردی تا نظم جهانی

کتاب «درآمدی بر ساختار فقه تمدنی» با نگاهی به فقه اسلامی در مقام مدیریت نظم جهانی و نیز حوزه فردی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درآمدی بر ساختار فقه تمدنی» نوشته حجت‌الاسلام عبدالحمید واسطی از سوی انتشارات موسسه مطالعات راهبردی علوم و معاف اسلام منتشر شد.

این کتاب چهارچوب ها و ساختار های فکری خواننده را تنظیم می‌کند و باقلمی دقیق، محققانه، ژرف‌نگر و دلنشین به رشته تحریر درآمده است.

درصورتی که ساختار فقه به گونه ای تنظیم نگردد که تمام مسائل بشر را در برگیرد و قابلیت پاسخگویی به تمامی نیازهای خرد و کلان جامعه را داشته باشد، فقه اسلامی نه تنها در مقام اداره و مدیریت نظام جهانی موقعیت خود را در رقابت با مدل های بشری از دست خواهد داد، بلکه در حوزه‌ فردی نیز به جایگاه بایسته خویش دست نخواهد یافت.

این کتاب به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به صورت اینترنتی به نشانی https://basalam.com/isinshop/product/۳۶۵۶۶۳۲۶ قابل خریداری است.

جایگاه فقه در نظام تمدنی جدید، از حوزه فردی تا نظم جهانی

کد مطلب 6731730
سیده فاطمه سادات کیایی

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