ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه بیرجند ۲۲ مهر آغاز می شود

احمد لامعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری مراحل ثبت نام قبول شدگان کارشناسی دانشگاه بیرجند آغاز شد.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه ثبت نام غیرحضوری دانشجویان از طریق سامانه پویا تا امروز چهارشنبه ادامه دارد، افزود: از روز شنبه ۲۲ مهرماه ثبت نام حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی آغاز و تا سه شنبه ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

لامعی با بیان اینکه شروع کلاس‌ها از همان روز ۲۲ مهرماه خواهد بود، یادآور شد: امیدواریم دانشجویان جدید الورود دانشگاه بیرجند مرحله موفقیت آمیزی در زندگی تحصیلی و دانشگاهی خود را آغاز کنند.

وی با اشاره ارتباط صنعت با دانشگاه بیرجند گفت: این ارتباط را در تفاهم نامه‌ها باید دید که به عنوان مثال می‌توان به تفاهم نامه همکاری دانشگاه بیرجند با شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحر خیز اشاره کرد.