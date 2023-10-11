زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور اعلام کرد: ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از طریق سامانه گلستان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۱۹ به تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۲ تغییر یافته است.

ثبت نام در سامانه (گلستان) به آدرس اینترنتی reg.pnu.ac.ir انجام می شود.

مدارک لازم جهت ثبت نام شامل تصویر صفحه اول وصفحه توضیحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی، عکس ۴×۳ با زمینه روشن، اصل مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی (دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید ۶-۳-۳ نیاز به مدرک پیش دانشگاهی ندارند.) و مدرک مشخص کننده نظام وظیفه (ویژه آقایان) است.