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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۱

زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور تغییر کرد

زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی پیام نور تغییر کرد

زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور به ۲۲ مهرماه تغییر یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور اعلام کرد: ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از طریق سامانه گلستان به صورت غیر حضوری از تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۱۹ به تاریخ ۱۴۰۲.۰۷.۲۲ تغییر یافته است.

ثبت نام در سامانه (گلستان) به آدرس اینترنتی reg.pnu.ac.ir انجام می شود.

مدارک لازم جهت ثبت نام شامل تصویر صفحه اول وصفحه توضیحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی، عکس ۴×۳ با زمینه روشن، اصل مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی (دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید ۶-۳-۳ نیاز به مدرک پیش دانشگاهی ندارند.) و مدرک مشخص کننده نظام وظیفه (ویژه آقایان) است.

کد مطلب 5908552
زهرا سیفی

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    نظرات

    • سمیه حیدری IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
      17 3
      پاسخ
      صحت داره این خبر؟ من از صب تا حالا منتظرم اخه🥺💔
      • معراج فاریابی IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
        0 0
        تو از صبح منتظری من دقیقا از زمان اعلام نتایج کنکور سراسری

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