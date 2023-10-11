خانه بهداشت روستای ترشکان مهاباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح خانه بهداشت روستای ترشکان مهاباد، با اشاره به اقدامات قابل توجهی که درحوزه توسعه زیرساختی اماکن بهداشتی در مناطق محروم توسط بسیج صورت گرفته است، گفت: ارتقای شاخص‌های بهداشتی به ویژه در بین ساکنان مناطق محروم از اهداف بسیج به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه این خانه بهداشت روستایی از محل اعتبارات قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و بسیج سازندگی مهاباد احداث شده، افزود: طرح احداث خانه بهداشت به مرکزیت روستای ترشکان بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۳۸۶ خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

سردار رجبی ادامه داد: اهالی سه روستای ترشکان، گرده گرو، جهاد آباد و همچنین منطقه شهرک صنعتی از خدمات بهداشتی و درمانی این مرکز بهره مند خواهند شد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه برای احداث این پروژه بیش از ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است، اضافه کرد: این باب خانه بهداشت روستایی در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و ۱۳۰ مترمربع زیربنا احداث و تجهیز شده است.

سردار رجبی گفت: در این خانه بهداشت روستایی خدمات پزشکی، مامایی، تزریقات و پانسمان، بهداشت خانواده، بهداشت محیط و بهداشت روان ارائه می‌شود.

روستای ترشکان در ۱۵ کیلومتری جنوب مهاباد و در مسیر کمربندی دارلک و جاده مهاباد - میاندوآب قرار دارد؛ مهاباد با ۲۶۰ هزار نفر جمعیت دارای ۱۹۲ روستا در ۲ بخش مرکزی و خلیفان است.